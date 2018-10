Ion Luca Caragiale - poezii Ion Luca Caragiale a fost si a ramas cel mai mare dramaturg roman al tuturor timpurilor. El este unul din marii clasici ai literaturii noastre, dar si un realist ce surprinde secvente din viata oamenilor obisnuiti, cu defecte, calitati si slabicuni, pe care le satirizeaza, le critica intr-un mod comic.Daca despre arta dramatica, despre nuvelistica, despre activitatea publicistica a lui I.L. Caragiale s-a vorbit si se va vorbi la modul superlativ, despre poezia sa nu se poate spune acelasi lucru.… Citeste articolul mai departe pe 1md.online…

