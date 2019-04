Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in cautare de parteneri economici in contextul replierii Americii lui Trump, presedintele chinez Xi Jinping efectueaza un turneu de amploare in Europa. In timp ce Italia si-a anuntat dorinta de a adera la „Noul drum al matasii“, Franta il primeste cu fast.

- Ministrul sanatații Sorina Pintea susține ca Liviu Dragnea s-a gandit in primul rand la el, ca pacient, atunci cand a ales sa se interneze intr-un spital privat pentru tratarea herniei de disc. A ales insa un spital din Romania, a punctat Pintea, spunand ca spitalele de stat dar și cele private formeaza…

- Primele autocare cu alegatori din regiunea transnistreana au trecut așa-zisa vama de la Dubasari de la ora 4.00 dimineața. Detaliile au fost dezvaluite aseara in cadrul emisiunii „60 de minute” de la Jurnal TV . Jurnalistul Vasile Nastase a pus pe post imagini și informații despre modul in care s-ar…

- Asta rezulta dintr-un studiu facut de ING in intreaga Europa, document care mai arata faptul ca doi din 5 romani nu au economii mai mari de trei salarii, iar 7 din zece romani sunt de parere ca salariile nu sunt suficiente pentru a le permite sa faca economii, potrivit Hotnews. La nivel european, doar…

- Pentru acele persoane care incearca sa fie foarte productive pe parcursul unei zile, trezitul de dimineața este una dintre cele mai importante reguli. La acest capitol, romanii nu stau deloc rau in comparație cu celelalte țari din Europa. Daca și tu acuzi probleme cu trezitul de dimineața și resimți…

- Romania, alaturi de restul Europei, Africa și cele doua Americi au fost, luni dimineața, martorele unei eclipse totale de luna. Un alt fenomen astronomic similar va mai avea loc abia in anul 2022. In timpul eclipsei totale, Luna nu a fost invizibila ci a parut rosie. Urmatoarea eclipsa totala vizibila…

- O eclipsa totala de Luna, singura din urmatorii doi ani, va avea loc luni dimineata si va fi vizibila in Romania. Luna va intra complet in umbra Pamantului luni, la ora 07.12, cand se va afla foarte aproape de orizontul de nord-vest, cu aproximativ o ora inainte sa rasara soarele. Fenomenul…

- In noaptea de 20 spre 21 ianuarie are loc fenomenul „super Luna sangerie a lupului”, o combinatie intre eclipsa totala si super-Luna, care va fi vizibil in America de Nord si de Sud, in anumite parti din Europa si putine regiuni din Asia. Fenomenul va putea fi observat, in Romania, pe jumatate, pana…