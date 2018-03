Ion isi revine din coma dupa 10 ani Ion isi revine din coma dupa 10 ani. In tot acest timp, Maria, sotia sa credincioasa si devotata, a stat la capataiul lui. Cand o vede, acesta ii spune: – Auzi, Marie, ai fost alaturi de mine in toate nenorocirile prin care am trecut: am fost concediat, m-ai sprijinit financiar; cand am dat faliment, tu ai fost langa mine; cand am fost impuscat, ai stat alaturi de mine; cand ne-am pierdut casa mostenire de la parinti, cand sanatatea mea s-a subrezit, m-ai sprijinit enorm. Stii ce cred eu, Marie? – Ce, Ioane? intreaba ea zambitoare. – Cred ca imi porti ghinion! Trebuie sa ne despartim. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nea Rața este deja cunoscut telespectatorilor Pro TV de la emisiunea ”Ferma Vedetelor”, unde are grija ca vedetele sa-ți indeplineasca sarcinile. Concurenții se tem de el, iar telespectatorii il apreciaza pentru umor și pricepere, insa puțini cunosc detalii din viața lui. Florin Rața a trait toata viața…

- Intariri la echipa de handbal, care din toamna isi doreste sa revina in competitiile europene. Clubul Poli Timișoara il readuce, dupa un deceniu, pe Marius Sadoveac si a prelungit contractele lui Alin Sania si Filip Marjanovic.

- PARALELA… Adrian Porumboiu a afirmat ca lupta pentru sefia FRF este foarte disproportionata in acest an, pentru ca in timp ce Lupescu este toba de fotbal si se bucura de sustinerea oamenilor de seama din fotbal, adversarul sau, Razvan Burleanu, se afla la polul opus, el beneficiind acum doar de sustinerea…

- Cei mai vanjosi, rugbistii de la CSM au dat tonul si s-au dovedit adevarati vestitori ai primaverii. 'Tigrii' au pus lopetile in miscare pe Bd-ul Magheru, Bd-ul Balcescu, la Universitate si au terminat ziua in curtea Spitalului Coltea. Si jucatorii exotici din emisfera sudica, neobisnuiti cu zapada,…

- Directorul fabricii Ford din Craiova si totodata presedinte al Consiliului Director Ford Romania, John Henry Oldham, va fi numit, peste fix o luna, ca manager al activitatilor de transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitatile de logistica si transport in cadrul Ford Europa....

- Regretatul Roy Orbison, unul dintre cei mai apreciati muzicieni americani ai tuturor timpurilor, revine pe scena, sub forma unei holograme. Nu vorbim de un singur spectacol, ci de un turneu care începe în aceasta primavara. Artistul a murit în urma cu 3 decenii,…

- Vremea se va raci in weekend, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge si minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor. Florinela Georgescu de la Administratia Nationala de Meteorologie: Iarna…

- Mihai Nesu a implinit, recent, 35 de ani, iar una dintre persoanele care ii sunt apropiate, Andreea Ogararu, sotia fostului international George Ogararu, a dat vestea cea buna. Mihai Nesu, marturisiri CUTREMURATOARE despre DRAMA VIETII SALE. "Tot ce mi se intampla in fiecare zi ma face sa..."…

- Trupa byron revine cu un concert la Timisoara, evenimentul fiind asteptat de catre fanii formatiei care pregateste un nou material discografic. „Ne-am retras pentru o prima sesiune pentru albumul nou, in Cincșor, la Casa de oaspeți Transilvania, un loc deosebit, deschis de niște oameni foarte faini.…

- Petra Kvitova a reușit sa se califice in finala turneului din Qatar dupa ce a invins-o pe Caroline Wozniacki intr-un meci de peste doua ore și jumatate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5, așa ca Simona...

- Premiera celui de-al treilea sezon „Ferma vedetelor“ a tinut in fata micilor ecrane peste 1,8 milioane de romani si a pus din nou Pro TV pe primul loc in topul audientelor, chiar daca la o distanta mica de Kanal D.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va intrerupe vizita in Japonia pentru a se intoarce in tara, potrivit Digi24. Anterior, Toader a spus ca nu intelege de ce trebuie sa se intoarca. 0 0 0 0 0 0

- Voluntarii Crucii Roșii – Teleormanenii care invata sa faca bine prin bine in Social / Felicia Cirpaciu conduce filiala din Teleorman a Crucii Roșii inca din anul 2005, iar in biroul din cladirea de pe strada Constantin Brancoveanu, din Alexandria, iși petrece mare parte din timp. Alaturi de…

- Organizatorii Untold au anuntat primii artisti care vin in premiera la editia din acest an a festivalului. Lor li se alatura Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki si The Prodigy.

- CFR Cluj incepe cu un succes anul 2018, 2-0 impotriva celor de la Concordia Chiajna. Cu o echipa de start in care și-au facut loc 2 din cele 5 achiziții ale acestei ierni, Țucudean și Ionița, CFR a deschis scorul in minutul 25, pe fondul unui joc ofensiv excelent, prin Paulo Vinicius, fundașul golgheter,…

- Irina Nicolae, fosta componenta de la A.S.I.A. a nascut in mare secret, in Austria, la ora 13:20. Aceasta are o fetita care a primit la nastere nota 10 si are 52 de cm si 3,250 grame. Micuta Irinei Nicolae se numeste Maria, potrivit spynews.ro. Fosta componenta a trupei ASIA este casatorita…

- Ciclistul britanic Mark Cavendish va reveni in Turul Omanului dupa sase ani de absenta, intre 13 si 18 februarie, intr-un pluton din care mai fac parte si italianul Vincenzo Nibali si belgianul Greg Van Avermaet. Castigator de etapa in 2011 in cea de-a doua editie a probei, Cavendish ii…

- Gigi Becali a facut un anunt-bomba astazi. Finatatorul FCSB-ului a marturisit ca in fotbalul romanesc se va produce o revenire spectaculoasa: Cristi Borcea se intoarce la Dinamo! Totul se va intampla, imediat ce afaceristul va fi eliberat din inchisoare, dupa ce a fost condamnat la 6 ani si 4 luni in…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 1 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic al lunii, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Alexandru Ganea si solistul Ion Bogdan Stefanescu (flaut). ...

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va regasi pe acelasi post si in Guvernul Dancila, ca ministru independent, el nefiind asumat politic, ci doar sprijinit de coalitia de guvernare PSD-ALDE, au precizat, joi, pentru Mediafax, surse politice.

- Dupa o lunga absența, Mircea Radu, sotul botosanencei Raluca Olaru revine in televiziune .Incepand cu primavara aceasta, telespectatorii vor putea urmari un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, înaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie în programul de guvernare, el aratând ca CExN va dezbate în aceasta perioada, pâna la finalul

- Este vorba despre piesa “Santaj”, la care ne invita actorii teatrului giurgiuveasn in week-end: “ȘANTAJ – cel mai jucat și bine vandut spectacol al stagiunii trecute – este oferta noastra de weekend. Sambata, 20 ianuarie, de la ora 19:00, sunteți invitați sa descoperiți alaturi de personajele acestei…

- Doi dintre cei mai controversați foști concurenți de la “Insula Iubirii”, Aurel și Diana, au in prezent o relație! Cei doi se pare ca și-au gasit in sfarșit fericirea, unul in brațele celuilalt. Daca anul trecut pe vremea aceasta, in timpul filmarilor emisiunii, cei doi abia se suportau, iata ca timpul…

- Endurance Team Romania revine in 2018 in 24H GT Series pentru a construi pe fundația pusa in 2017 cu o noua Ginetta G55 GT4 Evo și speranța bifarii primelor rezultate importante. Primii pași ai unei echipe romanești in competițiile internaționale de anduranța s-a incheiat in 2017 cu podiumuri de clasa…

- Actorul si regizorul american George Clooney va produce, va regiza si va juca intr-un nou serial TV, "Catch-22", adaptat dupa romanul omonim scris de Joseph Heller, revenind astfel in televiziune la aproape 20 de ani dupa ce a parasit distributia serialului "Spitalul de Urgenta" ("ER"), informeaza…

- Vedetele din Romania au avut o reacție virulenta cu privire la cazul suspectului de pedofilie prezentat in presa, in care un barbat a agresat in liftul blocului doi copii, de 5 și, respectiv, 8 ani. Dan Negru, Cristina Șișcanu și Daniela Gyorfi nu au putut ramane nepasatoare la asemenea veste și au…

- Așa cum anunțam inca din 4 ianuarie ( aici ), noul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Neamț este Teodora Sirbu. Numirea este in vigoare incepand cu data de astazi, 10 ianuarie 2018, și vine dupa ce, zilele trecute, Ștefan Gal Pal a depus cerere pentru pensionare. Proaspatul director…

- Criticata pentru ca a aparut din postura de lider al clasamentului mondial de tenis fara sponsor pe echipament se pare ca Simona Halep revine la sponsorul sau din perioada in care a inceput ascensiunea in clasamentul WTA. Nu ca i-ar fi mers rau Simonei Halep din cauza lipsei de sponsor pe echipmanent,…

- SIMONA HALEP LIVE SCORE. Simona Halep joacam sâmbata prima finala a anului 2018, în chiar primul turneu al anului, Shenzhen, China, cu Katerina Siniakova (locul 47 WTA), care a învins-o în semifinala pe Maria

- Liderul sindical din minerit, Nicu Bunoaica, anunța ca a parasit Federația Univers pentru a-și inscrie sindicatul in Federația Energetica. Asta ii asigura din nou loc de titular in comisia de negociere din Complexul Energetic...

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…

- Ionut Negoita nu a mai rezistat sa fie criticat din toate partile si a izbunict la adresa "marilor dinamovisti", carora le cere sa se implice in finantarea clubului pe care vrea sa-l vanda pentru o suma infima. Negoita a preluat pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo in martie…

- Icoana Nașterii Domnului, dupa ritul ortodox, infațișeaza credincioșilor cateva personaje controversate, pe care Biblia nici macar nu le menționeaza. Dintre ele, insa, prezența necuratului in straie negre este cea mai stranie. Iata cum explica teologii de ce apare diavolul langa ieslea lui Iisus.…

- E oficial! Serena Williams va reveni pe terenul de tenis, iar prima partida pe care o va disputa, dupa nasterea fiicei sale, va fi impotriva castigatoarei de la roland Garros, Jelena Ostapenko Meciul va avea loc la Campionatul Mondial de Tenis Mubadala din Abu Dhabi, saptamana viitoare.

- Mariah Carey revine la petrecerea de Anul Nou din Times Square, dupa ce prestatia ei din 2016 a fost criticata si urmata de amenintari cu actionarea in judecata a producatorilor evenimentului.

- Sfarșitul de an este marcat de o veste importanta pentru lumea televiziunii. Mircea Radu și-a dat demisia de la TVR. El prezenta emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, la TVR2, alaturi de Marina Almașan. Se pare ca Mircea Radu nu a putut refuza oferta primita de la Antena 1, scrie Click.ro. Antena…

- TRADIȚII CRACIUN 2017. Nașterea Domnului Iisus Hristos este sarbatorita in zilele de 25, 26 și 27 decembrie, seara de 24 decembrie fiind cunoscuta și sub denumirea de Ajunul Craciunului. TRADIȚII CRACIUN 2017. Colindul este cea mai larg raspandita traditie de Craciun, alaturi de impodobirea…

- Din 2018, Titi Aur revine in cadrul Campionatului Național de Raliuri. Alaturi de acesta il vom revedea și pe copilotul Silviu Moraru, navigatorul cu care Aur caștiga intrecerea naționala in 2001 și 2002. Echipajul va miza pe serviciile unui exemplar Skoda Fabia R5.

- Competenta cercetarii legalitatii actelor administrative revine numai incidental instantelor penale, fiind in general un atribut al instantelor de contencios administrativ, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca hotararile de Guvern din dosarul Belina…

- Voq.ro Cardinale va colinda de sarbatori! Craciunul este dupa colt, iar fiecare il traieste diferit. Dupa ce au debutat anul acesta cu “Forever Young”, primul lor single, Daniela, Alexa, Silvia si Maria sarbatoresc Craciunul in stil propriu.Cele 4 fete au dat o nota moderna celebrului colind „Carol…

- Cine va raspunde in cazul in care primarul general al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, nu va mai reveni in Moldova dupa plecarea sa in Romania? Ce crede ex-președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova Dumitru Pulbere.

- Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a Romaniei de la CM din Germania, e inca bantuita de esecul dramatic suferit de "tricolore" in meciul din optimi cu Cehia, 27-28. "Așa cum v-am promis, echipa Romaniei a luptat și a dat totul pe teren la acest Campionat Mondial. ...

- In luna decembrie, politistii bistriteni le multumesc tuturor celor care au ales sa se implice, sa dea o mana de ajutor, sa faca o fapta buna. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud continua sa mulțumeasca unor persoane care au ales sa se implice și care au dat o…

- Lazio a venit la București in 2007 pentru un duel cu "cainii", decisiv in drumul catre grupele Champions League. Dupa 1-1 la Roma, roș-albii au pierdut acasa cu 1-3 intr-un joc ciudat urmat de multe banuieli. Sunt 10 ani de cand dinamoviștii au fost cel mai aproape de visul lor, grupele Champions League,…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente senzaționale de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scena, cel de-al patrulea sezon s-a incheiat cu succes.

- Dupa o pauza muzicala de 1 an Gabriel Cotabita revine cu un nou single – Mi-e dor de mine. “Mi-e dor de mine” este o piesa care emotioneaza prin starea nostalgic ape care o provoaca. In momentul in care Keo mi-a trimis textul, am tresarit citind prin cuvintele lui starea in care ma aflu” – Gabriel Cotabita.…