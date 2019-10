Ion Ion Tiriac, relatie cu jucatoarea de tenis Sorana Carstea?

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea soc a momentului! Ileana Lazariuc si Ion Ion Tiriac au divortat in secret in urma cu doi ani! Ion Ion Tiriac si Ileana Lazariuc pareau ca formeaza, alaturi de copiii lor, portretul perfect de familie. Iata insa ca lucrurile nu stau intotdeauna in realitate asa cum arata daca sunt privite din…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sase mondial, a sarbatorit, vineri, implinirea a 28 de ani pe Marele Zid Chinezesc, potrivit unei imagini postate pe contul sau de Instagram, in care desface o sampanie. Alaturi de Simona se mai afla iubitul sau, antrenorul Dan Dobre si…

- Simona Halep va debuta in aceasta seara la US Open. Jucatoarea de tenis este in cea mai buna forma și este pregatita sa obțina o noua performanța. Simona Halep, in varsta de 27 de ani, a clacat de multe ori pe terenul de tenis, chiar și atunci cand era la un pas de a fi caștigatoare. Sportiva parea…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka a transmis un mesaj pe contul sau de Instagram in care marturisește ca ultimele luni din viața ei au fost dificile și ca nu s-a mai simțit bine pe terenul de tennis. Sportiva japoneza, numarul 2 in clasamentul WTA, afirma ca nu s-a mai simțit bine pe teren de la succesul…