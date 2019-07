Stiri pe aceeasi tema

- Alashkert - FCSB // Foștii președinți Ion Iliescu și Traian Basescu au butoaie personalizate într-o fabrica din Erevan, pe care și-au lasat semnaturile dupa vizitele oficiale din Armenia.

- ALASHKERT -FCSB // Foștii președinți Ion Iliescu și Traian Basescu au butoaie personalizate in fabrica din Erevan, pe care și-au lasat semnaturile dupa vizitele oficiale din Armenia. Jurnalistul Gazetei Sporturilor Andrei Craițoiu se afla in Erevan (Armenia) de unde transmite cele mai noi informații…

- FCSB o infrunta pe Alashkert in turul 2 preliminar al Europa League. Bucureștenii vor juca azi pe cel mai mic stadion pe care au evoluat vreodata in cupele europene. Jurnalistul Gazetei Sporturilor Andrei Craițoiu se afla in Erevan (Armenia) de unde transmite cele mai noi informații legate de partida…

- FCSB debuteaza in turul II preliminar al Europa League, contra celor de la Alashkert, azi, in orașul Erevan. Jurnalistul Gazetei Sporturilor Andrei Craițoiu se afla in Erevan (Armenia) de unde transmite cele mai noi informații legate de partida dintre Alashkert și FSCB. Meciul Alashkert - FCSB va avea…

- Partida dintre Alashkert și FCSB din turul 2 preliminar al Europa League va fi arbitrata de un profesor de religie. Jurnalistul Gazetei Sporturilor Andrei Craițoiu se afla in Erevan (Armenia) de unde transmite cele mai noi informații legate de partida dintre Alashkert și FSCB. Meciul Alashkert - FCSB…

- Alashkert și FCSB se intalnesc joi in prima manșa din turul 3 din Europa League. Hayk Marutyan edilul din Erevan, unde se desfașoara primul joc, merge zilnic cu bicicleta in parcurile din oraș și are mai multe filme de comedie la activ. Jurnalistul Gazetei Sporturilor, Andrei Craițoiu, se afla in Erevan…

- „Ca mulți dintre cei de aici, am fost cu PSD la bine și la greu. Am prins anii de glorie ai acestui partid, dar și anii lui de agonie. Din 1993 conduc organizația din Vrancea și pot sa spun ca am vazut și am trait multe. Am vazut guvernarea 92-96 cu Nicolae Vacaroiu, o guvernare care a adus stabilitate…

- Curtea de Apel din Armenia a aprobat marți cererea Procuraturii Generale a țarii și a ordonat arestarea fostului presedinte al republicii, Robert Kociarian. Kociarian intra in custodia autoritatilor pentru a treia oara din iulie 2018, relateaza TASS. Atunci, instanța de la Erevan l-a arestat la cererea…