Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider social-democrat a scris pe blogul sau ca "Romania are nevoie de stabilitate, de o guvernare coerenta, la randul ei, responsabila si, mai ales, de consolidarea democratiei". "Repet ce am spus nu o data: nu poti avea o democratie functionala cu partide care, in interiorul lor, sunt…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia asupra faptului ca prin demisia ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, sistemul national de invatamant nu trebuie sa fie destabilizat. Sindicalistii considera ca educatia din Romania are nevoie de stabilitate si de coerenta…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia asupra faptului ca prin demisia ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, sistemul national de invatamant nu trebuie sa fie destabilizat. Sindicaliștii considera ca educatia din Romania are nevoie de stabilitate si de coerenta…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia asupra faptului ca prin demisia ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, sistemul national de invatamant nu trebuie sa fie destabilizat. Consideram ca educatia din Romania are nevoie de stabilitate si de coerenta in masurile care vor…

- PSD Arad anunța ca il susține pe Liviu Dragnea la conducerea partidului, facand referire la rezultatele guvernarii PSD, dar și la finalul luptei cu abuzurile judiciare comise de instituții de forța cunoscute,"PSD Arad se pronunta pentru stabilitate si masura in interiorul partidului si concentrarea…

- ”Afirmatiile publice emise de Maria Grapini, o persoana cunoscuta la nivel national si international si care exercita puterea publica, au efectul de a umili si demoraliza pe cei vizati. Mai mult, faptul ca o persoana publica foloseste exprimari atat de jignitoare asupra unei intregi comunitati, doar…

- Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de bilant, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. “Nu vom vorbi de nicio taxa…