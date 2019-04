Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, o stire "zguduia" toate posturile de stiri din Romania! Ion Iliescu a ajuns la Terapie Intensiva. Acum, noi informatii despre starea lui de sanatate ies la suprafata.

- Ion Iliescu este internat la Secția de Terapie Intensiva a Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” din București. Fostul președinte ar urma sa fie supus unei operații pe cord, scrie Hotnews.

