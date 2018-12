Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei și al PSD, Ion Iliescu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea, in celebrul cotidian francez Le Figaro. Iliescu susține ca PSD traverseaza cea mai grava criza politica din istoria partidului și asta numai din cauza problemelor penale ale lui Liviu…

- Fostul președinte Ion Iliescu a declarat pentru ziarul francez Le Figaro ca ”este o perioada dificila și confuza pentru PSD, care traiește cea mai grava criza politica a sa”. Fondatorul PSD și fostul președinte al țarii a mai declarat pentru publicația franceza ca ”poziția personala a lui Dragnea, cu…

- Fondatorul PSD Ion Iliescu a declarat pentru publicatia franceza Le Figaro ca social-democratii se confrunta, in prezent, cu „cea mai grava criza politica de pana acum”. Acesta a explicat ca vinovat pentru problemele interne se face actualul lider Liviu Dragnea, cel care „are probleme juridice”, scrie…

- Criza politica fara precedent in Romania. Presedintele Klaus Iohannis anunta de la Palatul Cotroceni ca nu va semna prea curand remanierile si noile propuneri de ministri in Guvern si ca rezolvare...

- "O astfel de ordonanta, care priveste amnistia si gratierea unor politicieni pana la urma, ar fi o catastrofa pentru Romania. (...) Adoptarea unei astfel de ordonante ar declansa o criza politica fara precedent in Romania", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni. El a amintit ca gratierea si…

- Nu l-a declarat nimeni, dar toata lumea vorbeste despre el. Nu face victime, dar consecintele sunt dezastruoase. Pentru a-i depista cauzele trebuie sa faci o incursiune in trecut. Nu in trecutul foarte indepartat, ci in trecutul recent. Totul a inceput in 1990. Poate chiar in timpul revolutiei anti-comuniste…

- Însa, marți noapte s-a forțat pe piețele internaționale deprecierea leului, cotația euro urcând la 3,679 lei. Deschiderea pieței locale a fost calma, tranzacțiile realizându-se într-un culoar foarte îngust, 4,665 – 4,668 lei, astfel ca media a urcat de la 4,6650…

- Lupta anticoruptie risca sa provoace o noua criza politica in Peru. Mii de oameni au demonstrat aseara in capitala Lima pentru a-si exprima sustinerea fata de intentia presedintelui de a organiza un referendum pentru implementarea de masuri dure anticoruptie.