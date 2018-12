Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat pentru „Le Figaro” ca „este o perioada dificila si confuza pentru PSD, care traieste cea mai grava criza politica a sa”, el apreciind ca ”pozitia...

- Partidul PRO Romania considera faptul ca ultima remaniere guvernamentala propusa de PSD nu are nicio legatura cu interesele Romaniei și ale cetațenilor, ci este doar o reglare de conturi a lui Liviu Dragnea cu cei care i s-au opus și o rasplatire cu funcții și bani a celor care i-au ramas obedienți.”Instabilitatea,…

- Fostul lider social-democrat a scris pe blogul sau ca "Romania are nevoie de stabilitate, de o guvernare coerenta, la randul ei, responsabila si, mai ales, de consolidarea democratiei". "Repet ce am spus nu o data: nu poti avea o democratie functionala cu partide care, in interiorul lor, sunt…

- Incepe sa devina tot mai ușor de ințeles motivul pentru care romanii și-au pierdut increderea in instituțiile statului roman: in Parlament, in Guvern, in administrația centrala. Una dintre cauzele principale este aceea ca programele de guvernare, pline de promisiuni și speranțe devin, imediat dupa…

- Liderul PSD a strans un capital de ura imens in partid, de la cei mai apropiați colaboratori, precum Paul Stanescu, Gabriela Firea și Adrian. Cu toate acestea, a reușit sa ramana șef peste un partid macinat de nemulțumiri și comploturi. Paradoxal, victoria sa, care este una de moment, a venit in ziua…