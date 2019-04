”Evident ca suntem ingrijorați de președintele Iliescu pentru ca este totuși parintele fondator al partidului. Am aflat de la medici, azi de dimineața, ca totul a descurs bine și nu sunt probleme.

Acolo la C.C. Iliescu sunt niște medici foarte buni in astfel de intervenții chirurgicale. Speram sa și vorbim la telefon cu președintele Iliescu, in aceasta dupa-amiaza”, a declarat Codrin Ștefanescu, in cadrul unei declarații de presa.

