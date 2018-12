Stiri pe aceeasi tema

- Prin ordonanta din 18.12.2018, procurorii din cadrul Secției parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul penal intitulat generic „Revolutia Romana din decembrie 1989”, au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Ion Iliescu…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare a comunicatelor din datele de 8 februarie 2017, 18 decembrie 2017, 2 aprilie 2018 si 17 aprilie 2018, este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:Prin ordonanta…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a susținut miercuri in Plenul Camerei Superioare a Parlamentului declarația politica intitulata ”Romania la 29 de ani de la Revoluție”, in semn de recunoștința pentru cei care in Decembrie 1989 s-au jertfit pentru libertate, pe care o prezentam integral.…

- Pe strazile orașelor gri, sub gloanțele ratacite ale unor (ramași și acum) necunoscuți, poporul roman se trezea. O uriașa energie anima strazile și aerul rece al lui decembrie, mirosea diferit. Cei care au trait acum 29 de ani Revoluția Romana, iși amintesc cu siguranța sentimentul de nedescris al irepetabilei…

- In 1989, regimurile comuniste in tarile din Europa Centrala si de Est au fost zguduite din temelii. Romania a fost singura tara in care trecerea de la totalitarism la democratie s-a facut prin violenta si in care conducatorii vechiului regim au fost executati. Intre 16 si 20 decembrie 1989 a avut loc…

- In urma cu 29 de ani la Timișoara incepea ceea ce se va numi ulterior Revoluția Romana. Oficial, ziua acreditata ca fiind inceputul acestei revoluții este 16 decembrie. Mulți insa considera ca data de 15 decembrie ar fi mai aproape de adevar, fiindca in acea zi s-a aprins scanteia in Piața Maria, in…

- A murit un sportiv de marca. A murit la 54 de ani, dupa ce o boala crunta l-a rapus. Aflase cu trei luni in urma ca e bolnav, transmite prosport.ro. Mihai Ispas, jucator de rugby la Sportul studențesc a fost, la Revoluție, omul din spatele lui Ion Iliescu. Era mereu acolo, tanar, frumos, increzator.…