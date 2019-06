Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat ca nu va merge la Congresul PSD din weekend. El a explicat ca deși se simte bine, nu poate sa iasa afara. "Ma simt bine, dar nu pot sa ies pe afara. Am fost sa fac control medical, dar ma odihnesc. Am nevoie de odihna, dar sunt bine”, a spus Ion Iliescu pentru…

- Fostul președinte Ion Iliescu a declarat, într-o intervenție telefonica la România TV, ca se simte bine, dar nu poate sa iasa afara. Fostul președinte nu va participa așadar la congresul PSD din 29 iunie când partidul își alege noul președinte, relateaza Mediafax."Ma…

- Fostul președinte Ion Iliescu a fost internat ieri la spitalul Elias din Capitala. Astazi, medicii au venit cu noutați despre starea de sanatate a acestuia. The post Ion Iliescu, internat la Spitalul Elias. Ce se intampla acum cu fostul președinte! Medicii au facut anunțul appeared first on Renasterea…

- Ion Iliescu, internat la Spitalul Elias pentru evaluarea starii de sanatate RADOR (31 mai) - O informație de ultim moment: fostul președinte Ion Iliescu a fost internat la Spitalul Elias din capitala pentru evaluarea starii de sanatate, în contextul unui sindrom febril recent instalat, i-a…

- Ion Iliescu va fi externat din spital, vineri, 5 aprilie. Fostul presedinte se simte bine dupa operatia prin care medicii i-au extras lichid pericardic. Ion Iliescu a ajuns luni, 1 Aprilie, de urgența, la Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, unde a fost trimis…

- Fostul președinte, Ion Iliescu, internat la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare IC Iliescu, a fost mutat de la Terapie Intensiva la secția de Cardiologie. Ion Iliescu a ajuns luni, 1 Aprilie, de urgența, la Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, unde…

- Fostul președinte Ion Iliescu, președinte de onoare al Partidului Social Democrat, dar care nu il agreeaza pe actualul președinte Liviu Nicolae Dragnea, a ajuns la spital. Ion Iliescu a ajuns la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare dupa recomandarea medicilor de la Spitalul Elias unde iși…

- Ion Iliescu se afla la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, unde a ajuns la recomandarea medicilor de la Spitalul Elias, unitatea sanitara unde isi face periodic controale medicale. Medicii iau in calcul o interventie chirurgicala la inima. Fostul presedinte are…