- ''Este drumul parcurs de națiunea noastra in cele trei decenii scurse de la Revoluția Romana din decembrie 1989. Poate ca unora li se pare ca ne-a luat prea mult timp sa ajungem aici. Timpul istoric ne spune altceva. Este o realizare incredibila pentru poporul roman, dupa o schimbare radicala de…

- Potrivit France Info si Le Parisien, barbatul a fost identificat de Directia operationala de servicii tehnice si logistice (DOSTL), scrie news.ro. Sportivul a fost campion al Frantei in anii 2000. Citeste si Noi ciocniri intre vestele galbene si jandarmi la Paris Actu17.fr precizeaza…

- Autor: Adrian SEVERIN „Nimeni nu este harazit sa fie prietenul permanent sau dușmanul permanent al Angliei; Anglia are numai interese permanente.” – spunea lordul Palmerston in secolul XIX. O cugetare care se potrivește și Romaniei in secolul XXI. Cand imediat dupa prabușirea sistemului mondial bipolar,…

- Intrebat daca vin romanii acasa pentru a protesta, Radu Mihail a spus: „Imi e greu sa fac o evaluare pentru ca m-am inșelat in vara. Multa vreme am considerat ca protestul din 10 august este o gluma. Și a luat amploarea pe care am vazut-o". Senatorul USR de diaspora Radu Mihail a amintit ca…

- Dupa disputa cu Donald Trump, Emmanuel Macron si Angela Merkel au transmis sâmbata un mesaj de unitate, președintele francez afirmând, la evenimentele care marcheaza armistițiul din Primul Razboi Mondial, ca ”nu trebuie cedat deloc în fata pasiunilor triste, tentatiilor diviziunii”.Macron…

- ''De centenarul armistitiului din 11 noiembrie 1918, Emmanuel Macron, presedintele Republicii Franceze, si Angela Merkel, cancelarul Republicii Federale Germane, au reafirmat valoarea reconcilierii franco-germane in serviciul Europei si pacii'', este mesajul inscriptionat pe aceasta placa comemorativa.…

- Daca va reuși sa le depașeasca, in turul al treilea preliminar al Champions League, pe nemțoaicele de la Allianz MTV Stuttgart, Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, va evolua in Grupa A a competiției stelare, avand oportunitatea sa aduca in Sala „Transilvania” din Sibiu pe VakifBank Istanbul, deținatoarea…

- Viziunea pro-Moldova este cea 'de-a patra cale' pentru republica, dupa optiunile de pana acum: pro-UE, pro-Est si Unirea cu Romania, a spus el, in discursul sustinut in fata a zeci de mii de simpatizanti democrati. Aceasta este viziunea pe care o va imbratisa in campanie PDM si in baza careia…