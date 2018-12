PAMFLETUL ZILEI:UITE CINE CONDUCE EUROPA!

Scene cel putin comice s-au desfasuat la intalnirile la nivel inalt generate de punerea in acord a conditiilor Brexit impuse de catre UE si accepate de catre UK.L-am putut vedea pe Junker ravasindu-i parul unei doamne si agatandu-se scabros de mana premierului Theresa May, mana pe care refuza s-o mai elibereze.Daca astfel… [citeste mai departe]