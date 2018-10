Ion Iliescu, mesaj de ultimă oră. Apel către PSD „Primul lucru pe care aș vrea sa-l amintesc este tocmai punctul de plecare care a fost revoluția romana, PSD-ul fiind partidul care duce mai departe idealurile și obictivele revoluției din decembrie 1989. Revoluția nu a insemnat doar un banal schimb de putere, ci instaurarea democrației, promovarea drepturilor și libertaților cetațenești, a unei noi ordini sociale, mai drepte pentru cei mulți, nu cred ca aceste obiective au fost inca realizate in totalitate, incat sa le scoatem de pe ordinea noastra de zi. Se impune o clarificare ideologica permanenta, clarificare care sa permita reintegrarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

