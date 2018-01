Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca a aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a senatorului UDMR Verestoy Attila, despre care adauga ca a fost "un lider al UDMR care si-a pus amprenta asupra…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- UDMR este in doliu dupa decesul senatorului Verestoy Attila. Fostul consilier prezidential si lider UDMR, Peter Eckstein Kovacs, a marturisit intr-o interventie prin telefon la Romania TV ca politicianul a fost un om-cheie in partid, un om politic de baza pentru minoritatea maghiara."Nu imi…

- Siteul ActiveNews.ro a publicat un articol, sub semnatura lui Dorin Suciu, in care demonteaza intențiile bisericilor maghiare de a solicita Parlamentului roman proclamarea zilei de 13 ianuarie drept ”Ziua Libertații Religioase”, legand-o de proclamarea Edictului de la Turda, de acum 450 de ani. Read…

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- Chiar daca se știa ca sufera de diabet, nimeni nu se aștepta ca politicianul sa moara atat de repede, mai ales ca o astfel de boala poate fi ținuta in frau cu un stil de viața sanatos și cu un anumit regim. Invitat la interviurile DC News, academicianul Mircea Ifrim a spus ce greșeala a facut…

- Carnea de pui care se gasește in magazine este considerata un pericol, din cauza riscului de a fi injectata cu hormoni. Din pacate, nu mulți sunt cei care iși dau seama de acest pericol și aleg sa o puna pe masa.

- Așa cum se intampla, an de an in preajma sarbatorilor, politicienii ies li ei la urat poporul! Astfel, presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie…

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, de la inceputul anului si pana la 30 noiembrie 2017 au fost incadrate 284.914 de persoane. Din totalul persoanelor ocupate in perioada ianuarie – noiembrie, 96.751 au peste 45 de ani, 73.053 au varsta cuprinsa intre 35 și 45…

- Doi politisti romani sunt cercetati de superiorii lor dupa ce autoritatile sarbe le-au gasit in masina marfa de contrabanda. Unul dintre cei implicati a negat evenimentul si ancheta, dar celalalt a recunoscut incidentul sustinand ca el a fost doar pasager.

- "Ne apropiem de finalul anului cu aceasta excepționala defilare de forțe, din pacate pentru o inmormantare așa cum ne puteam aștepta. Finalul a fost grandios, numai ca vine prea tarziu, am putea spune ca este chiar o incoronare dar tardiva a Regelui Mihai, in partea asta de lume, in Romania contemporana",…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Mii de oameni sunt așteptați la Prut, in localitatea Falciu, la trecerea dintre ani. Intrarea in 2018 – Anul Centenarului Unirii va fi marcata prin intinderea unui steag de 100 de metri care va trece podul de peste Prut din zona. Pe 31 decembrie, la ora 14:00, din fața primariei din Falciu, coloana…

- 'Nepotu' lui Thoreau', singurul club de lectura care ofera, la nivel national, premii pentru literatura pe baza unui concept multietnic si multicultural, si-a desemnat miercuri seara castigatorii din acest an. Clubul de lectura 'Nepotu' lui Thoreau' din Cluj-Napoca are o traditie de 9 ani, perioada…

- Prezenta principelui Nicolae si a logodnicei sale la funeraliile Regelui Mihai nu avea cum sa treaca nesesizata de romani. Deloc de neasteptat, Nicolae a iesit in plin centru al Bucurestilor, a dat mana cu oricine a dorit sa se apropie de el si a stat de vorba cu oamenii, fara fite si scrobeli inventate.…

- Doi romani au fost prinși in Germania cu 10 kilograme de marijuana intr-un autocar care efectua o cursa Barcelona-Praga, scrie ziarulromanesc.de. Cei doi au fost descoperiți de poliția germana, marți dimineața, in timpul unui control de rutina efectuat pe Autostrada A5. Polițiștii au controlat autocarul…

- Zi extrem de trista pentru familia Denisei Raducu. Aceasta ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de Denisa Manelista, a incetat din viața in data de 23 iulie anul acesta . Denisa Raducu a fost inmormantata in zi de mare sarbatoare . Tanara artista,…

- Monarhia britanica este cunoscuta pentru atitudinea sa referitoare la respectarea protocolului regal – iar regina Elizabeth nu face excepție. Dar cu toate astea, an de an monarhul britanic incalca tradiția in timpul pranzului din ziua de Carciun. Anul acesta s-a scris ca monarhul a fost de acord sa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franța ca, in conformitate cu datele oferite de autoritațile locale, sunt așteptate furtuni puternice, ploi și vant cu viteza de pana la 120 km/h in sudul Franței și in departamentele…

- Zborurile de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate din cauza ninsorilor, alte drumuri fiind inchise, iar multe localitati au ramas fara electricitate, informeaza presa engleza."Echipele noastre muncesc din greu pentru a rezolva situatia cat mai repede posibil", a anuntat conducerea…

- Cele mai mari salarii medii lunare vor continua sa fie realizate in Bucuresti, in urmatorii doi ani, castigul salarial mediu net in Capitala urmand sa creasca de la 3.304 lei in acest an, la 3.639 lei in 2018 si 3.957 lei in 2019, potrivit estimarilor publicate de Comisia Nationala de Prognoza (CNP).…

- Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a vorbit pentru prima oara de la moartea tatalui sau, Regele Mihai, ultimul monarh al Romaniei. Marți seara, fiica cea mare a Regelui Mihai, Alteța Sa Regala Principesa Margareta a transmis un mesaj emoționant catre poporul roman. „Romani, Țara a pierdut pe…

- In ziua in care Regele Mihai a parasit aceasta lume foarte multi actanti ai scenei politice au ales sa transmita public mesaje de compasiune si de regret. Printre ei, si primul presedinte al Romaniei de dupa 1989. “Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu a postat pe blogul sau un mesaj la disparitia Regelui Mihai. "Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai I. Viata sa, intr un secol agitat, plin de violente si de schimbari dramatice, nu a fost nici simpla, nici usoara.…

- Turistii romani, dar si cei straini opteaza din ce in ce mai mult pentru varianta rent a car in Cluj Clujul reprezinta un oras atractiv atat din punct de vedere profesional, cat si din punct de vedere turistic. Faptul ca este deservit de Aeroportul International Avram Iancu îi sporeste valoarea…

- Potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa. „Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Un imobil din Germania, langa Dortmund, in care erau zeci de romani, a fost incendiat. Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Alaturi de romani, in cladire se aflau și cetațeni moldoveni. Cazul nu este unul singular. In septembrie 2017, doi romani au fost victimele unui incendiu ce a…

- 1 Decembrie semnifica momentul unirii in cadrul acelorași granițe ale tuturor teritoriilor locuite de romani, moment posibil prin sacrificiile și cu sangele ostașilor romani, a declarat, vineri, ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca, in aceasta zi, "se cuvine sa ne aducem aminte de toți…

- BuzzFeed scrie despre zecile de romani care s-au plans in ultimele zile ca le-au fost blocate conturile personale de Facebook dupa ce au avut postari prin care promovau protestele impotriva partidului de guvernamant. Cei in cauza suspecteaza ca a fost rezultatul unui efort coordonant al oponentilor…

- Noile episoade ale filmului "Istoria Moldovei" vor raspunde la multe intrebari, pe care nu avem cui sa le punem acum. Pe data de 13 noiembrie, la Cinematograful "Patria" din Chișinau a avut loc premiera primului episod al filmului documentar "Istoria Moldovei", realizat la inițiativa președintelui Igor…

- Înselatoria cu apeluri telefonice din tari straine este o practica sesizata înca de anul trecut în tara noastra, dar intensificata în ultimele luni, cu toti mai multi români printre victime.

- O știre falsa despre fostul președinte Ion Iliescu a aparut pe site-urile mai multor publicații din România, citând o intervenție a acestuia la Antena 3, dupa moartea Stelei Popescu. Astfel, pe site-ul Evenimentului Zilei apar un titlu și o propoziție inventate, care nu exista…

- Ion Iliescu a vorbit despre moartea marii actrițe, Stela Popescu! Fostul președinte al Romaniei spune ca a aflat de trecerea in neființa a actriței chiar de la Antena 3, in momentul cand Alessandra Stoicescu a facut anunțul. Iliescu era alaturi de soția sa cand a auzit teribila veste.Stela…

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu-Jiu a organizat, la finalul saptamanii trecute, o campanie de promovare a ofertei educaționale in cadrul comunitaților de romani din Serbia. Cu aceasta ocazie, au fost vizitate mai multe licee din Valea Timocului, respectiv din ...

- De marți pana sambata, militari ai Fortelor Terestre Romane din Batalionul Mixt Romano-Ungar de Mentinere a Pacii participa la exercitiul WISE FORESIGHT 2017-HUN ce se desfasoara in localitatea Hodmezovasarhely din Ungaria. Din țara noastra participa militari din cadrul Batalionului 191 Infanterie „Colonel…

- Aproximativ o suta de copii cu greutate mica din tot vestul țarii ajung, in fiecare an, la Maternitatea “Odobescu” a Spitalului Municipal Timișoara, iar medicii depun eforturi uriașe pentru a-i salva. Este vorba de micuți nascuți prematur, care sunt asistați sa ia in greutate intr-o secție care nu a…

- • bicajeanul Cristian Cimpoiesu a fost arestat in baza unui mandat emis de autoritatile din Italia • el si-a dat acordul de a fi trimis in Peninsula • acolo a fost gasit vinovat, alaturi de alti conationali si albanezi, de furt si aderare la un grup infractional • ei se ocupau cu sustragerea de motorina…

- Sorin Șerbu, romanul omorat in bataie in Londra, ar fi condus o grupare mafiota care ar fi facut trafic de droguri și de persoane. Jurnaliștii din Marea Britanie scriu ca moartea barbatului din Braila ar putea declanșa un razboi intre gruparile interlope formate de romani in Marea Britanie. Tabloidul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere. Masura va fi valabila pana la 11 mai 2018. Se recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca…

- Patru barbați au fost arestati, luni, in legatura cu uciderea celor doi ciobani romani, Costel Cornel Calinciuc, in varsta de 38 de ani, si Constantin Doru Olaru, in varsta de 28 de ani, in Italia.

- Doi romani si-au pierdut viata in urma unui incident care a socat Italia. Doru Constantin Olaru (28 de ani) si Costel Calinciuc (38 de ani) era ingrijitori la o turma de oi aflata in muntii din apropierea orasului Torino. In noaptea de luni spre marti rulota in care locuiau a fost incendiata, dar au…