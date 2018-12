Stiri pe aceeasi tema

- Conform Strategiei pe termen lung de decarbonare a economiei UE pana in 2050, Europa va trebui sa renunțe complet la combustibili fosili in generarea de energie și sa se bazeze, in proporție de 80%, pe E-SRE. PATRES - Organizația Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania…

- "Rezolutia adoptata reprezinta un avertisment, dar ca imagine este foarte prost ca avem o rezolutie care a influnetat acum si raportul MCV si imaginea noastra ca tara. Este o rezolutie nedreapta pentru ca orice punct din aceasta rezolutie poate fi trecut la oricare stat membru, nu are nimic specific…

- O statistica de Haloween arata ca Romania este in topul producatorilor de dovleac, in Europa. Cu ocazia acestei sarbatori, Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat clasamentul țarilor producatoare de dovleac, la nivel european. Cei mai mari producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea…

- In noaptea de 27 spre 28 octombrie vom da ceasul cu o ora inapoi. Astfel, se face trecerea la ora de iarna, atunci cand ora 04:00 devine ora 03:00. Practic vom dormi cu o ora in plus. Tarile europene au introdus dispozitiile privind orarul de vara in secolul trecut pentru a economisi energie,…

- Romanii sunt un popor fascinant. Cand in tari din regiune incepeau sa incolteasca curente nationaliste si eurosceptice, ei isi alegeau un presedinte dintr-o minoritate etnica. Acum, cand in Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia opinia publica devine din ce in ce mai eurofoba, in Romania creste cota de…

- "Astazi a avut loc dezbaterea din plenul Parlamentului European despre Romania. Din pacate, guvernul PSD nu a ințeles nimic și nici nu este dispus sa ințeleaga, pentru ca PSD pare decis sa exploateze electoral mesaje euro-sceptice. Liderii PSD sunt niște euro-sceptici de conjunctura, fiind mai degraba…

- ”Astazi a avut loc dezbaterea din plenul Parlamentului European despre Romania. Din pacate, guvernul PSD nu a ințeles nimic și nici nu este dispus sa ințeleaga, pentru ca PSD pare decis sa exploateze electoral mesaje euro-sceptice. Liderii PSD sunt niște euro-sceptici de conjunctura, fiind mai degraba…