- Elena Udrea a vorbit in direct, la Antena 3, despre plecarea sa in Costa Rica. Intrebata daca ii e teama daca se va intoarce in pușcarie, aceasta a raspuns afirmativ.Citește și: Ion Iliescu ataca Antena și Romania TV: 'Industria știrilor false depașește planul' - FOTO "Da. Dar pana…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, se așteapta ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa faca „ce trebuie” saptamana viitoare, la prezentarea raportului in Parlament privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. „Toata tara astepta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un articol pe blogul sotului ei in care a aratat ca nu este adevarat faptul ca ar castiga lunar 10.600 de lei, asa cum a scris Evenimentul Zilei, aceasta stire fiind un „fake news“, potrivit sotiei fostului sef de stat.

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatorul Simona Marcu, a reacționat dur dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma cu procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dar și…

- Calin Geambașu continua atacu impotriva propriei familii. Invitat la emisiunea "Se intampla in Romania" de la Antena 3, Calin Geambașu a vorbit despre relația cu familia și despre felul in care a

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- O fosta vedeta a Antenei 1 a dat lovitura vietii. A fost numit sef intr-o companie extrem de importanta. Este vorba despre fostul prezentator de stiri, Radu Cosarca. Acesta este noul președinte al Consiliului de Administrație Cupru Min SA Abrud dupa ce timp de mai mult timp a fost membru in acest…

- Marți, 6 februarie 2018, la Camera Deputaților, alaturi de colegii din PNL și din partidele de opoziție am asistat uluit la respingerea la foc automat, concomitent in comisia de aparare unde s-a dat un raport de fond nefavorabil cat și in comisia de administrație unde s-a dat aviz negativ, a legii…

- Emil Constantinescu, fostul presedinte al Romaniei, a intrat intr-un scandal imens cu cei de la Antena 3. Totul s-a intamplat dupa ce postul de stiri a prezentat un reportaj din comuna Cornu in care s-a prezentat informatia conform careia Emil Constantinescu ar detine o casa in aceasta comuna. Acesta…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- Cunoscut in spatiul public odata cu ascensiunea lui Donald Trump spre Casa Alba, fenomenul „fake news" este o practica veche de cand lumea. Nou este gradul constientizarii de catre public...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- Ex-premierul PSD Victor Ponta a susținut duminica seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis nu este genul de lider ”care sa dea vreo batalie” și a ironizat faptul ca șeful statului a aprobat nominalizarea Vioricai Dancila pentru Palatul Victoria: ”Mai ramanea sa se duca la CEx-ul PSD și sa…

- Presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si expert in industria auto, Gabriel Sicoe a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul“ despre piata auto de la noi, avalansa de importuri de masini second-hand, programul Rabla, precum si despre mult asteptata autostrada Pitesti-Sibiu.

- Paginademedia.ro estimeaza ca, in 2017, Antena 3 a obtinut, din reclame, aproximativ 7-8 milioane de euro (fata de o cifra in jur de 10 milioane in 2016). Romania TV ar fi castigat in 2017 doar 4,5-5,2 milioane de euro, fata de 6-7 milioane in 2016. Digi ar fi atras, in 2017, din publicitate 4,5-4,8…

- Radu Herjeu e de parere ca in Romania exista un dezechilibru intre numarul de știri de interes general și numarul posturilor de știri. ”S-ar putea crede ca avand multe televiziuni de știri, avem și multe știri. Din pacate, e un lucru pe care l-am constatat imediat ce am intrat la Observator,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat miercuri la Antena 3 ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. „In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Tudose: „Descoperirile sunt inimaginabile! Intr-un interviu pentru Antena 3 premierul Tudose a spus ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”.Dosarul a fost trimis deja la DNA, fiind…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Liviu Dragnea are zilele numarate in fruntea PSD! Criticat din toate parțile, cu tabere in partid care-l vor schimbat din funcția de președinte al formațiunii, Dragnea are putea fi inlocuit de o femeie. Nu de Gabriela Firea, așa cum a anunțase Catalin Ivan.Corina Crețu va veni in Romania și…

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.

- Printr-o postare pe blogul sau, fostul președinte Ion Iliescu arata ca, „indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”, in decembrie 1989 a avut loc o revoluție in Romania. Declarațiile fostului președinte survin la patru zile dupa ce procurorul…

- Au mai ramas doi ani pana la alegerile prezidentiale. Romania isi va alege in 2019 un nou presedinte. PSD spera sa dea un nou presedinte dua o pauza de 15 ani, Ion Iliescu fiind ultimul sef de stat din partea social-democratilor. Conform ultimelor sondaje de opinie, romanii doresc un candidat surpriza…

- Roxana Dobre, care a afirmat ca iși dorește al treilea copil cu Florin Salam, a hotarat sa faca lumina in ceea ce privește ce se intampla intre ea și partenerul ei de viața, Florin Salam. „Oare peste o saptamana cu cine mai fug? Din rautate sunt facute. Nu vreau sa-i mai dam numele (n.r. Vancica,…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns la spital pentru ca problemele sale de sanatate s-au agravat, ieri. Acesta s-a dus schiopatand, cu piciorul umflat. Declaratia oficiala este ca a suferit o entorsa, dar surse din lumea politica sustin ca problemele sale sunt mult mai grave.

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns pe mana medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate in ultimul timp. Iliescu a fost insotit de sotia lui, Nina Iliescu. Medicii i-au schimbat tratamentul fostului președinte, a marturisit, la Romania TV, soția lui Ion Iliescu.Citește…

- Prioritatea Uber in Romania este sa fie serviciu reglementat, dar deocamdata nicio autoritate nu vrea sa-si asume asta, spun șefii Uber.Citeste si: ULTIMA ORA - Urmarit international, afaceristul Avraham Morgenstern a fost CAPTURAT in Argentina Reprezentantii Uber au propus autoritatilor…

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- Ion Iliescu a renunțat sa mai aiba apariții in public in ultima vreme, iar situația din prezent este cauzata de starea sa de sanatate, afirma apropiații sai. Fostul președinte al Romaniei nu mai poate nici sa iasa din casa, susțin sursele Romania TV. Conform apropiaților, acesta are probleme serioase…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 00.34 (01.34, ora Romaniei), la adancimea de 2 kilometri. Epicentrul a fost la cinci kilometri nord-nord-est de localitatea Amatrice, la 32 de kilometri nord de L’Aquila si la 106 kilometri nord-est de Roma. Deocamdata nu exista informatii despre…

- Potrivit IPJ Buzau, accidentul s-a produs in zona localitatii Cilibia. O autoutilitara s-a ciocnit cu un TIR, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate, ambele murind. Traficul pe drumul national DN2B, in zona localitatii Cilibia, este blocat. La accident…

- „Politistii din cadrul BAMS au depistat un barbat, in varsta de 40 ani, care conducea un autoturism inscriptionat Taxi, pe Autostrada A1, la kilometrul 36, fiind sub influenta bauturilor alcoolice”, conform reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Oamenii legii…

- Un camion care transporta aproximativ 70 de persoane s-a rasturnat sambata seara in zona Jimila / Sipepa, in provincia Tsholotsho, situata in vestul statului Zimbabwe. Bilantul accidentului este de cel putin 22 de morti si 30 de raniti, au comunicat autoritatile duminica. Camionul…

- Potrivit ISU Timis, accidentul s-a produs intre localitatile Lovrin si Gottlob, unde o masina in care se aflau doi adulti si trei copii s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din fericire, doar un adult si un copil au fost transportati la spital cu rani usoare. La locul accidentului…

- Fostul presedinte, Ion Iliescu, a lipsit anul acesta de la parada organizata de Ziua Nationala a Romaniei. Este pentru prima data cand fostul sef de stat nu participa si lipsa acestuia a ridicat, evident, semne de intrebare.Sotia fostului presedinte social-democrat a fost insa cea care a facut…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- O știre falsa despre fostul președinte Ion Iliescu a aparut pe site-urile mai multor publicații din România, citând o intervenție a acestuia la Antena 3, dupa moartea Stelei Popescu. Astfel, pe site-ul Evenimentului Zilei apar un titlu și o propoziție inventate, care nu exista…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a vorbit, intr-o interventie telefonica la Antena 3, despre moartea actritei Stela Popescu, pe care o cunostea inca din studentie. „O fata frumoasa, plina de viata“, asa va ramane Stela Popescu in memoria fostului presedinte. Moartea indragitei actrite Stela Popescu l-a…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.