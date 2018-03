Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu împlinește astazi 88 de ani. În ultimii patru ani, presedintele de onoare al PSD și-a petrecut ziua de naștere discret, acasa, alaturi de soție. De altfel, fostul șef de stat a evitat evenimentele publice în ultima perioada.

- Ion Iliescu, fost presedinte timp de zece ani si fost ministru in perioada regimului comunist, implineste sambata 88 de ani. Fost presedinte al PSD in anii '90 si 2000, Iliescu detine acum functia de presedinte executiv al aceluiasi partid.

- Zi de sarbatoare la Primarie. Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu implinește astazi 46 de ani.Chiar și așa, dis-de-dimineața aceasta a fost preocupata de problemele create de starea vremii in Capitala.

- Rusia sarbatorește astazi Ziua Armatei Sovietice, care implineste 100 de ani. In mai toate orașele au loc concerte, parade, expoziții și depuneri de flori la memoriale. In Vladivostok, pe navele care fac parte din Flota Pacificului, a fost arborat drapelul marinei rusești.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca ordonanta de urgenta referitoare la concediile medicale, care va fi aprobata de Executiv, cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor in sistemul public de sanatate, acestea aplicandu-se pana la 30 iunie 2018, prim-ministrul…

- Igor Dodon iși sarbatorește azi ziua de naștere. Președintele țarii implinește 43 de ani, iar cu aceasta ocazie, politicianul a decis a faca un act de binefacere. Dodon a mers alaturi Galina Dodon și fii sai in satul Rișcova, raionul Criuleni, in vizita la o familie cu mulți copii. „Am mers in vizita…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Președintele țarii, Igor Dodon, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. El s-a nascut la 18 februarie 1975, in satul Sadova, raionul Calarași. Astazi, șeful statului implinește virsta de 43 de ani. Acesta nu a anunțat cum iși va sarbatori aniversarea. Dupa absolvirea instituțiilor de invațamint, din…

- Autor: Ion ILIESCU Intervin foarte rar in spațiul public. Discreția a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicație colegilor mei de munca, atația cați mai sunt in viața. Este vorba despre o știre aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei…

- Sotia fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu neaga informatiile aparute in spatiul public despre valoarea ”imensa” a pensiei pe care o primeste si denunta productia de ”fake news”. Nina Iliescu a luat joi atitudine pe blogul sotului ei.

- Nina Iliescu, sotia fostului sef al statului Ion Iliescu, si-a publicat talonul de pensie pe blogul sotului sau, pentru a arata care este pensia sa, in conditiile in care au aparut informatii in presa ca ar avea un venit foarte mare.

- Nina Iliescu a fost mereu o prezența discreta și, cu toate ca a fost Prima Doamna a Romaniei, aceasta a preferat sa ramana tot timpul in umbra soțului sau, Ion Iliescu. Ei bine, daca pana acum a evitat sa iasa in evidența, se pare ca, de data aceasta, Nina Iliescu a fost foarte deranjata de articolele…

- Sotia fostului sef de stat Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat, joi, pe blogul acestuia, in mod inedit, o precizare in care denunta aparitia unei serii de stiri false cu privire la pensia sa, ea apreciind ca, din pacate, productia de „fake news” este o industrie de viitor.

- Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un articol pe blogul sotului ei in care a aratat ca nu este adevarat faptul ca ar castiga lunar 10.600 de lei, asa cum a scris Evenimentul Zilei, aceasta stire fiind un „fake news“, potrivit sotiei fostului sef de stat.

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, are unde dintre rarele apariții in spațiul public. Intr-un mesaj postat pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu arata ca jurnaliștii Evenimentul Zilei au produs o știre falsa, atunci cand au spus ca pensia ei ar fi de 10.000 de lei lunar. …

- Aparitie surprinzatoare în mediul online. Sotia lui Ion Iliescu a scris pe blogul fostului presedinte un material în care face precizari despre pensia sa, dupa ce în evz.ro au aparut materiale conform carora pensia sa este de 10 600 de lei.

- Nina Iliescu a fost mereu un personaj discret, care s-a ferit sa-și expuna viața in public. Ion și Nina Iliescu au o casnicie de 66 de ani și, deși fostul sef al statului a fost mai mereu in atenția presei, soția acestuia a pastrat mereu o doza de intimitate in ceea ce o privește.

- Nina Iliescu a fost mereu un personaj discret, care s-a ferit sa-și expuna viața in public. Ion și Nina Iliescu au o casnicie de 66 de ani și, deși fostul sef al statului a fost mai mereu in atenția presei, soția acestuia a pastrat mereu o doza de intimitate in ceea ce o privește.

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Politicianul face astazi 66 de ani. Cu aceasta ocazie se afla la București, unde marcheaza aniversarea alaturi de familie.

- Stefan Iordache, unul dintre cei mai mari actori de teatru si film din istoria Romaniei, a avut o relatie apropiata cu lautarul Nelu Ploiesteanu, scrie stirilekanald.ro. "El a fost mentorul meu de comportament. Il stiam de la 20 de ani. Mi-amintesc ca uneori faceam cacofonii si el ma invata cum sa…

- Daca pe fiul cel mare al Regilor Iordaniei, prințul moștenitor Hussein, il știm deja, pe cel mic nu am avut ocazia de a-l vedea de prea multe ori in public. Cu trei frați mai mari, Prințul Hashem bin Abdullah este cel mai puțin cunoscut fiu al Regilor Iordaniei. E ziua lui, a Prințului Hashem Ei bine,…

- Nina este alaturi de sotul ei, Ion Iliescu, de aproximativ 66 de anui. Sotia fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substantiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viata.

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substanțiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viața. Nina Iliescu este partenera de viața a ex-președintelui Ion Iliescu de decenii. Aflata la pensie, aceasta are venituri lunare substanțiale. Astfel,…

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- Circa jumatate dintre cabinetele medicale din mediul rural timișean vor disparea odata cu aplicarea noii legislații privind standardele de caliate in vederea acreditarii, atrag atenția reprezentanții medicilor dentiști din Societatea Timiș de Medicina Familiei. Acest fapt va avea un impact major asupra…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, sustine ca Romania este tara cu aproape cele mai mici contributii pentru sanatate din Uniunea Europeana, dar cetatenii isi doresc servicii de calitate comparabile cu cele din alte state care platesc mult mai mult in aceasta…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- In a doua zi de Craciun, la 26 decembrie, Biserica o praznuiește pe cea care a dat naștere lui Hristos Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe ‘cea mai cinstita decat heruvimii și mai marita, fara de asemanare decat serafimii’. Soborul sau Adunarea Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu reprezinta adunarea (la…

- Craciunul este plin de bucurie! Fie ca pacea si dragostea sa va cuprinda in aceasta perioada minunata! Va dorim ca Sarbatorile de Iarna sa va aduca sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor! Craciun fericit! Aquastar Satu Mare The post Aquastar Satu Mare: Va dorim ca Sarbatorile de Iarna sa…

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.

- Pentru Andreea Marin luna decembrie este cea mai frumoasa luna din an și nu doar datorita sarbatorilor, ci și grație faptului ca este luna in care s-a nascut și, totodata, a adus-o pe lume pe Ana Violeta, fetița sa și a lui Ștefan Banica Jr, in varsta de 10 ani. Andreea Marin implineste astazi 43 de…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns la spital pentru ca problemele sale de sanatate s-au agravat, ieri. Acesta s-a dus schiopatand, cu piciorul umflat. Declaratia oficiala este ca a suferit o entorsa, dar surse din lumea politica sustin ca problemele sale sunt mult mai grave.

- Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns din nou la spital, insoțit de soția sa. Nina Iliescu a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat inca o data sa nu iasa din...

- Fostul presedinte al României, Ion Iliescu, a ajuns pe mâna medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate în ultimul timp. Iliescu a fost însotit de sotia lui, Nina Iliescu.

- Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns din nou la spital, insoțit de soția sa. Nina Iliescu a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat inca o data sa nu iasa din...

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Fostul presedinte si sotia sa au ajuns la spital pentru controlul periodic. Medicii i-au schimbat tratamentul la picior si i-au recomandat sa nu iasa din casa. Problemele de sanatate l-au tinut departe pe fostul presedinte de ceremoniile dedicate funeraliilor fostului suveran. Citeste si:…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta. In urma cu 10 ani, Andreea Marin a devenit mamica.…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta.

- Ultima apariție publica a fostului președinte Ion Iliescu a avut loc in vara acestui an. De atunci, acesta nu a mai ieșit din casa. In ultima perioada de timp, fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, care a scazut șase centrimetri in inalțime in ultimii an i, nu a mai fost vazut in public. De altfel,…

- Ultima aparitie publica a lui Ion Iliescu a avut loc in vara, cand fostul presedinte a fost audiat la Parchet in Dosarul Mineriadei. Atunci, Iliescu a aparat zambitor in fata presei si nu parea sa aiba probleme de sanatate, noteaza stirilekanald.ro.

- USR a depus 270 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe 2018, cele mai multe vizand investitii in infrastructura, sanatate si educatie, a declarat, luni, deputatul USR Claudiu Nasui. "Am depus 270 de amendamente care privesc textul legii si anexele. In general, ceea ce ne dorim…

- USR a depus 270 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe 2018, cele mai multe vizand investiții in infrastructura, sanatate și educație, a declarat, luni, deputatul USR Claudiu Nasui. "Am depus 270 de amendamente care privesc textul legii și anexele. În general,…

- Fostul președinte al țarii, Ion Iliescu, are probleme mari de sanatate. Acesta nu a fost prezent nici la Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, deoarece il dor picioarele și evita sa se afișeze public. Ion Iliescu prezinta dureri la nivelul picioarelor, avand mari probleme de sanatate. Acesta…

- Fostul președinte al țarii, Ion Iliescu, are probleme mari de sanatate. Acesta nu a fost prezent nici la Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, deoarece il dor picioarele și evita sa se afișeze public.

- Ion Iliescu ar avea probleme de sanatate. Potrivit Romania TV, fostul președinte in varsta de 86 de ani s-ar deplasa destul de greu, acesta reușind sa iasa din casa doar de cateva ori din casa pe saptamana. Absența lui Ion Iliscu a fost semnalata la parada de 1 Decembrie, anc cand nu s-a…

- Ce pensie are Ion Iliescu. Suma ii asigura un trai mai mult decat decent, astfel ca politicianul beneficiaza de tot confortul dorit. Conform bugetul.ro, acesta incaseaza o pensie de 3.916 lei. Dar acestia nu sunt singurii bani pe care ii primeste lunar. Mai beneficiaza si de o indemnizatie, pe motiv…