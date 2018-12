Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre protestul ”vestelor galbene”, care pare sa se extinda in tot mai multe țari din Europa. ”Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident. Sa speram ca nu este nevoie.”, a declarat Klaus Iohannis,…

- Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, a asigurat ca Liviu Dragnea este deja trecutul și a subliniat ca România nu se va preda în fața unui discurs al urii precum cel folosit de șeful PSD la Consiliul Executiv al partidului,

- Marți seara, realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere”, Rareș Bogdan, a facut o dezvaluire exploziva. Cunoscutul jurnalist a lansat un atac dur la adresa Guvernului și a liderului PSD, Liviu Dragnea.Potrivit lui Rareș Bogdan, situația economica a țarii nu este așa cum o prezinta Guvernul și…

- Rares Bogdan (44 de ani), realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere“ a anuntat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca se intoarce la carma emisiunii de la Realitatea TV si a oferit explicatii cu privire la decizia luata.

- Oreste Teodorescu suna alarma, dupa evenimentele de la Realitatea TV! El a fost interzis pe postul de știri, iar in consecința, Rareș Bogdan a decis sa nu mai faca emisiunea sa, ”Jocuri de putere”, cat timp Oreste nu va fi reprimit inapoi.Insa, conform unor mesaje transmise de Oreste Teodorescu,…

- Rareș Bogdan a fost interzis sa mai realizeze emisiunea sa, ”Jocuri de putere”, la Realitatea TV, de catre patronul Cozmin Gușa! In locul lui Bogdan, pe post va intra Claudiu Popa.”In aceasta seara și maine seara emisiunea "Jocuri de putere" va fi realizata de Claudiu Popa, care revine dupa…

- Rareș Bogdan a fost anunțat ca nu mai intra pe post, la emisiunea pe care o realiza la Realitatea TV, ”Jocuri de putere”! Cel care i-a dat vestea a fost chiar patronul televiziunii, Cozmin Gușa.Rareș Bogdan avertizeaza ca marca ”Jocuri de putere” nu aparține postului de televiziune, ci lui.…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, il acuza pe Liviu Dragnea ca a orchestrat o un atac la adresa sa, cu scopul de a opri dezbaterea in emisiune a temei valizei cu informatii de la Tel Drum. Acuzatia vine dupa ce Romania TV a prezentat presupuse mesaje de…