Ion Iliescu, atac la liderii politici: ''Nu poate fi țap ispășitor pentru neputințele noastre'' ''Este drumul parcurs de națiunea noastra in cele trei decenii scurse de la Revoluția Romana din decembrie 1989. Poate ca unora li se pare ca ne-a luat prea mult timp sa ajungem aici. Timpul istoric ne spune altceva. Este o realizare incredibila pentru poporul roman, dupa o schimbare radicala de sistem politic și economic, in condiții de instabilitate geo-politica, de reașezare a raporturilor de forțe la nivel global. Ea a fost posibila in primul rand prin acceptarea de catre cetațenii romani a costurilor economice și sociale ale tranziției, și imi place sa cred ca manifestarile de joi seara,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

