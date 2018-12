Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a vorbit pentru cotidianul francez „Le Figaro” despre problemele cu care se confrunta Partidul Social Democrat. Fostul președinte a afirmat ca PSD „traiește cea mai grava criza politica a sa”. „Romania, țara unui singur partid” este titlul reportajului realizat de jurnaliștii Le Figaro care…

- Ion Mocioalca a spus ca sunt si alti colegi care i se vor alatura si critica extrem de dur actuala conducere a partidului, in frunte cu Liviu Dragnea. „Au trecut 24 de ani si am ramas loial valorilor in care am crezut si in care cred cu tarie. Am intrat in PSD pentru ca am crezut ca locul Romaniei…

- Prin aceste randuri, Ion Mocialca și-a anunțat demisia din PSD. El a spus ca ”este umilitor sa aștepte fiecare CEX al partidului intrebandu-se daca acela va fi momentul in care va fi pus in discuție și judecat de persoane care in marea lor majoritate nu au trait in acest partid niciodata momentele…

- Autor: Petru ROMOȘAN In urma cu doar cateva zile, ministrul roman de Externe in functie, veteranul Teodor Melescanu, i-a strans pe fostii ministri de Externe, incepand probabil cu Sergiu Celac, primul numit dupa Revolutie, intr-un conclav determinat de agravarea evidenta a relatiilor internationale,…

- Nu degeaba spunea poetul asa, pentru ca in Muntii Apuseni se gasesc cele mai mari rezerve de aur din Europa, ceea ce confirma faptul ca Romania "a stat" de milenii pe mine de aur. In mod absurd si paradoxal, desi nu ne putem plange de bogatia pamantului nostru stramosesc, suntem un popor sarac printre…

- "Daca intrati in magazine, veti vedea ca la primul galantar va intalniti cu carnea de porc", a spus el. Intrebat de jurnalisti ce le raspunde producatorilor de carne, care au spus, ironic, ca si porcul iberic este gustos, ministrul a afirmat: "Eu n-as vrea sa fac glume. Daca dansii sunt dispusi pentru…

- Printre argumentele majore ale celor din a doua categorie ar fi miliardele de lei care se cheltuie pentru organizarea consultarii publice și lipsa de rost a acesteia, in opinia lor cadrul legal al casatoriei fiind clar stabilit in Constituție. Motivul banilor este ușor de demontat, daca le readuc…

- Declarație privind Starea Partidului Social Democrat Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea, Doamnelor și domnilor membri ai Comitetului Executiv Național, Partidul Social Democrat guverneaza Romania de 1 an și 9 luni, cu rezultate economice pozitive. Toți indicatorii atesta o creștere economica sustenabila,…