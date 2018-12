Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a negat declarațiile pe care le-ar fi facut pentru cotidianul francez Le Figaro , pentru care ar fi declarat ca PSD traiește cea mai grava criza politica a sa și ca problemele juridice ale lui Liviu Dragnea au creat fracturi interne in partid. Pe blogul personal, fostul președinte a precizat…

- Fostul presedinte Ion Iliescu neaga ca ar fi dat declaratii pentru cotidianul francez Le Figaro in care ar fi criticat situatia din PSD. La randul sau, reporterul care a facut interviul susține ca are proba audio. PSD intervine in conflict și amenința ziarul cu...

- "Cred ca este o poveste destul de umflata si am sa va spun de ce. Este posibil sa fi fost o intalnire a domnului Iliescu, nu cu un tip pe care sa il stie ca fiind de la Le Figaro, intermediat de domnul Gelu Voican Voiculescu. Uitandu-ma peste articol, imi dau seama ca este o aberatie si nimeni nu…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu sustine ca nu a acordat un interviu ziarului Le Figaro din Franta. Declaratia fostului sef de stat a fost data dupa ce presa centrala din Riomania a prezentat fragmente din asa zisa declaratie pe care ar fi facut o Ion Iliescu. "Am citit cu uimire amestecata…

- Jurnaliștii francezi de la Le Figaro au publicat o analiza despre Romania, in care citeaza o serie de declarații care i-ar aparține fostului președinte Ion Iliescu, in care il ataca pe Liviu Dragnea. Ion Iliescu susține ca nu a declarat absolut nimic din ceea ce scrie Le Figaro.Vezi și: SONDAJ…

- In presa romaneasca scrie, citand Le Figaro, ca Ion Iliescu a declarat ca PSD se afla in cea mai grava criza a sa și ca problemele juridice ale lui Liviu Dragnea au creat probleme interne in partid. Articolul din Le Figaro e disponibil doar cu abonament. Ion Iliescu scrie, pe blogul sau,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, primește o lovitura neașteptata și este facut vedeta in celebra publicație franceza, Le Figaro. Intr-o analiza a Romaniei, țara care va prelua președinția UE, francezii vorbesc despre PSD și Liviu Dragnea. Citește și: Ion Iliescu, atac EXPLOZIV la adresa lui…

- Fondatorul PSD Ion Iliescu a declarat pentru publicatia franceza Le Figaro ca social-democratii se confrunta, in prezent, cu „cea mai grava criza politica de pana acum”. Acesta a explicat ca vinovat pentru problemele interne se face actualul lider Liviu Dragnea, cel care „are probleme juridice”, scrie…