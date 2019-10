Stiri pe aceeasi tema

- Tamara Buciuceanu Botez va ramane in continuare internata in Secția de Terapie Intensiva la Spitalul Elias din Capitala, fiind necesar ca actrița sa fie ținuta sub observație, chiar daca evoluția starii de sanatate a acesteia este una favorabila, au declarat pentru MEDIAFAX surse medicale.Citește…

- Ion Iliescu a fost internat de urgenta vineri, la Spitalul Elias din Bucuresti. Fostul presedinte a ajuns pentru probleme cardiace, iar medicii au decis sa ramana in spital pentru a-l supune unor investigatii amanuntite. "Problemele dansului cardiace mai vechi sufera o noua decompensare si…

- Ion Iliescu este in continuare sub supravegherea medicilor de la Spitalul Elias. Medicii apreciaza sa fostul sef de stat se simte mai bine fața de ieri, cand a fost internat de urgența cu simptome de infarct. Fostul presedinte se alimenteaza singur și starea lui generala este una buna, urmand sa fie…

- Reprezentanții Spitalului Elias au declarat ca in cazul lui Mario Iorgulescu se impune continuarea tratamentului la Terapie Intensiva. Potrivit unui comunicat al unitatii medicale, citat de Agerpres, contuzia pulmonara are o evolutie lent favorabila, cu ameliorarea parametrilor respiratori si scaderea…

- Eugen Neagoe a acuzat o tulburare foarte grava a ritmului normal al inimii in minutul 25 al meciului Dinamo - Craiova, de duminica, din etapa a 2-a a Ligii 1. Antrenorul "cainilor" a lesinat, fiind nevoie sa fie resuscitat cu ajutorul defibrilatorului de medicii de pe ambulanta. Ulterior, a fost…

- Un tanar de 16 ani a fost injunghiat in burta in urma unui conflict pe strada, la Barlad. Tanarul se plimba cu prietena lui, cand a fost atacat de un individ cu care avusese un conflict in trecut. Victima a fost operata de medici și a scapat cu viața. Atacul sangeros asupra minorului de 16 ani s-a petrecut…