- Ion Duduianu a facut infarct in spatele gratiilor. Medicii penitenciarului au incercat sa il resusciteze, insa fara succes. Dus la spital, Ion Duduianu s-a stins din viata in ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-l salva, informeaza stirileprotv.ro. Acesta se afla internat la spitalul din Gaesti,…

- Imagini…Accident cumplit in urma cu puțin timp: Trei tineri au murit dupa ce un șofer a patruns pe contrasens și s-a izbit de o alta mașina.foto Trei persoane au murit și doua au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens, intr-o…

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un barbat inarmat cu un cuțit și cu o cagula pe fața a amenințat-o pe casierița unei banci din Sectorul 2. Ca printr-o minune, femeia nu a fost ranita și, spun surse din randul anchetatorilor, unul dintre angajati l-a impins pe atacator spre iesire, iar…

- Accident grav in New Mexico, unde cel puțin șapte persoane au murit și alte cateva zeci au fost grav ranite. Au fost implicate un autocar și un camion cu semiremorca ce a avut loc de-a lungul autostrazii 40, in apropierea frontierei cu Arizona, informeaza AP. Informațiile preliminare au aratat ca un…

- 5 oameni au murit in București din cauza virusului West Nile, iar Ministerul Sanatații atrage in continuare atenția asupra acestui pericol major. Autoritațile de la București recomanda tuturor autoritaților locale sa intensifice masurile de dezinsecție in localitați pentru contracararea acestui virus.…

- Sase oameni au murit in Romania in mai putin de o saptamana din cauza virusului West Nile. Numarul deceselor a ajuns astfel la 12. Ministerul Sanatatii incearca sa linisteasca spiritele si spune ca cel putin pentru moment nu se poate vorbi despre o epidemie. Au fost inregistrate cinci decese in Bucuresti,…

- Cel putin 58 de oameni au murit in India din cauza ploilor musonice, care au provocat inundatii in nordul tarii. Meteorologii avertizeaza ca si perioada urmatoare va fi plina de precipitatii abundente.

- Este doliu in familia fostului ministru al Jurstiției, Florin Iordache. Mama politicianului a murit la varsta de 85 de ani. Femeia era internata intr-un spital din București, unde a ajuns din cauza unor probleme de sanatate. Mama fostului ministru al Justitiei Florin Iordache a murit Decesul mamei lui…