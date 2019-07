Ion Cristoiu: Viorica Dăncilă are un mare noroc. Cel mai bun…

„In aceasta perioada, doamna Viorica Dancila are un mare noroc: cei care l-au scos pe Dragnea din joc, doar n-o sa credeți ca l-au scos aștia, cinci judecatori sau cați erau aia acolo (...) In aceasta lecție condiția fundamentala este ca cine vine dupa Dragnea trebuie sa beneficieze de o imagine de s-a schimbat ceva. Și cel mai bun semn ca, indiferent ce face Viorica Dancila, sigur ea nu face greșelile lui Dragnea”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a adaugat ca ura impotriva PSD nu mai poate fi alimentata.

„Romania este dupa 26 mai alta. Nu se mai poate alimenta ura fața de PSD”,…