- Conform unui sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM, PNL se plaseaza din nou an postura de caștigator al alegerilor europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai, avand patru procente peste PSD. Totodata, Klaus Iohannis ar caștiga un nou mandat la sefia statului, si asta detasat, avand de doua ori…

- Consultantul politic Cozmin Gușa arunca bomba. Adevaratul motiv pentru care premierul Viorica Dancila nu vrea sa emita OUG pe amnistie și grațiere este cu totul neașteptat.Citește și: EXPLOZIV Klaus Iohannis cere Camerei Deputaților REEXAMINAREA OUG pentru operaționalizarea SIIJ, catre Camera…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga, daca va candida. "Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam…

- Ion Cristoiu sustine ca daca presedintele Iohannis se mentine la actualul scor din sondaje, in jur de 35%, nu mai are sanse la un nou mandat la Cotroceni. Jurnalistul a afirmat la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” ca, in acest caz, candidatul Iohannis va fi inlocuit. “Din punct de vedere al electoratului,…

- Ion Cristoiu sustine ca daca presedintele Iohannis se mentine la actualul scor din sondaje, in jur de 35%, nu mai are sanse la un nou mandat la Cotroceni. Jurnalistul a afirmat la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” ca, in acest caz, candidatul Iohannis va fi inlocuit.Citește și: Dosarul Tel…

- Victor Ponta a declarat duminica seara la Romania TV, ca nu va candida la alegerile prezidentiale din acest an si va sustine un alt candidat care sa nu fie nici Klaus Iohannis, nici Liviu Dragnea.“Nu voi candida pentru functia de presedinte in aceasta toamna, voi sustine pe altcineva.…

- Donald Trump pare amuzat de anunțul facut de Bernie Sanders ca vrea sa candideze pentru alegerile prezidențiale din 2020. El i-a urat succes lui Bernie Sanders care s-a lansat inca o data in cursa prezidentiala si ar putea fi adversarul sau in 2020, apreciind in acelasi timp ca senatorul si-a ratat…

- Declarație incendiara a fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Senatorul PMP a afirmat ca, in momentul de fata, presedintele Klaus Iohannis este singurul candidat „viabil” la alegerile prezidentiale si ca il va vota in al doilea tur de scrutin.