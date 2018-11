Stiri pe aceeasi tema

- In contrast cu slugarnicia cotroceana a lui Iohannis „Trebuie sa spun ca sunt dezamagita și revoltata. Dezamagita pentru ca nu e corect ca argumentele Romaniei nu sunt luate in considerare. Am mers in PE, am vorbit cu dl Timmermas și am spus lucruri pe care nu poate spune ca nu le știe, și ma refer…

- „Si in Rezolutia PE si in Raportul MCV apar cam aceleasi lucruri - romanii, majoritatea romanilor, eu si multi altii, dorim sa fim europeni, sa construim o democratie solida, transparenta pentru romani. Din nefericire, acest accident al democratiei, care este guvernarea Dragnea - Dancila, are cu…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, joi, la "100 de minute", mișcarea de ultima ora facuta de DNA impotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Ca sa lansezi un asemenea dosar pe piața in...

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca victoria lui Liviu Dragnea din cadrul ședinței CExN a PSD se datoreaza și campaniei de prezentare a sa drept un lider ușor de doborat, iar scandalul Valiza nu a facut decat sa le arate romanilor și colegilor din PSD ca Liviu Dragnea este de fapt o ținta.Evenimentul…

- Ministrul Justiției a anunțat, luni, solicitat sa comenteze ce va face daca președintele o va respinge pe Adina Florea in condițiile in care șeful statului poate refuza o singura data și motivat propunerea, ca a doua varianta la șefia DNA nu trebuie sa fie neaparat altcineva."Nu spune nimeni…

- Cu toate ca diverși lideri politici s-au prezentat la urne, indiferent de culoarea politica, președintele Iohannis nu a votat și nici nu a avut vreo ieșire publica pana in prezent pe tema votului la Referendum. Președintele se afla la Sibiu unde a participat la slujba, dar nici la intrarea in Biserica,…

- „Am reușit sa legam Botoșani de Suceava. Alte lucruri inca nu le-am reușit, am venit acum de la Iași cu mașina și știu cat de greu este sa ajungeți la Iași. Unele lucruri le-am inceput și nu ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu poate spune ca Gabriela Firea este „sorosista”, „rezista” sau „haștagista”, in condițiile in care primarul Capitalei l-a susținut adesea și a susținut linia PSD. Este explicația jurnalistului Cristian Tudor Popescu la tacerea lui Liviu Dragnea, dupa ce Firea i-a…