- Alexandru Cumpanașu, a carei nepoata ar fi fost raita, violata și ucisa de monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, A declarat, marți seara, la B1 TV, de ce a scos, de pe Facebook, inregistrarile discuției Alexandrei cu operatorul de la 112.Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova…

- Mesaj dur al polițistului brașovean Marian Godina pe pagina personala de Facebook. Polițistul, deja celebru pentru postarile acide la adresa conducerii Poliției Romane, s-a artatat revoltat de modul in care agentul principal de la 112, din Slatina, a gestionat apelul de ajutor al Alexandrei. Godina…

- Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN: oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca sunt de om. Hainele, bijuteriile și firele de par descoperite in mașina și casa suspectului sunt ale Alexandrei. E a treia zi de percheziții in casa groazei. Anchetatorii cauta in…

- Astfel, oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei de la Caracal. Mai mult, se pare și cenușa recoltata este foarte veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuinței nu a…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal, a contestat, sambata, masura arestului preventiv. Curtea de Apel Craiova urmeaza sa stabileasca data la care contestația va fi judecata, transmite Mediafax.Dupa ce magistrații Tribunalului Dolj au decis arestarea preventiva a lui…

- Tribunalul Dolj este instanta care a decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata. Gheorghe Dinca este tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut…