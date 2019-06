Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gadea ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale dupa ce a fost testat in sondaje de interne de partid și ar putea chiar sa caștige, a dezvaluit Ion Cristoiu.Jurnalistul a afirmat, la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, ca testarea lui Mihai Gadea ca posibil candidat la prezidențiale…

- Liderul USR Dan Barna va candida la prezidențiale și va intra in turul al doilea cu Klaus Iohannis, afirma Ion Cristoiu. Jurnalistul a dezvaluit, in emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, ca Barna și Cioloș s-au certat și ca se vor face presiuni asupra liderului USR pentru a intra intr-un posibil guvern.Ion…

- Ion Cristoiu lanseaza o noua ipoteza privind miza alegerilor europarlamentare din 26 mai. Jurnalistul a afirmat, la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, ca o victorie a PNL va fi una falsa deoarece nu va determina schimbari la nivel local sau la nivelul majoritații parlamentare.Ion Cristoiu…

- Ion Cristoiu a lansat miercuri, la Antena3, o teorie incendiara conform careia președintele Klaus Iohannis ar putea fi indepartat din cursa pentru alegerile prezidențiale daca nu va crește in sondaje. Jurnalistul rastoarna astfel sondajul telefonic IMAS, care arata ca președintele Klaus Iohannis…

- Remanierea Guvernului provoaca instabilitate la nivelul ministerelor, iar președintele Iohannis nu ar trebui sa aprobe decizia PSD privind inlocuirea a trei miniștri, spune Ion Cristoiu. Jurnalistul a afirmat la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” ca Tudorel Toader va ramane ministrul Justiției.Ion…

- Ion Cristoiu a declarat, joi, la emisiunea "100 de Minute", moderata de Alessandra Stoicescu, de la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis va avea o mare problema din punct de vedere electoral daca nu va convoca referendumul propus de USR. Jurnalistul arata totodata și ca pierderea ar fi tot a…

- Ion Cristoiu sustine ca daca presedintele Iohannis se mentine la actualul scor din sondaje, in jur de 35%, nu mai are sanse la un nou mandat la Cotroceni. Jurnalistul a afirmat la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” ca, in acest caz, candidatul Iohannis va fi inlocuit.Citește și: Dosarul Tel…

- Ion Cristoiu afirma ca pe teritoriul Romaniei acționeaza mai multe servicii secrete straine care se razboiesc intre ele și bulverseaza opinia publica. Jurnalistul a spus la emisiunea ”Gandurile lui Cristoiu” ca aceste conflicte sunt generate de interese și de șefii acestor servicii, potrivit Mediafax.Pentru…