Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, intr-un interviu pentru Digi24, ca niciun moment nu si-a pus problema demisiei in urma problemelor de la vot in Diaspora si ca nu este corect din partea lui ca pentru o problema in care a avut „niste sincope” sa renunte la proiectele mari. Presedintele…

- Romania merge intr-o directie gresita din punct de vedere economic, ignorand investitiile si bazandu-se aproape exclusiv pe consum, insa situatia bugetara a tarii nu va putea fi cosmetizata la nesfarsit, iar generatiile urmatoare vor fi cele care vor plati factura, se arata intr-un mesaj al presedintelui…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7616 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins luni. BNR a publicat cursul cu intarziere din cauza unor probleme tehnice, informeaza News.ro.Citește și: Liviu Pop, despre scrisoarea lui Frans Timmermans:…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a socat, luni, in Parlament, el afirmand ca presedintele Klaus Iohannis nu este roman get-beget si ca 86 sau 88% dintre cetateni sunt romani get-beget. "Asta este o problema pe care eu sper ca romanii, in decembrie, o vor rezolva", a mai spus parlamentarul social-democrat.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca daca se va decide o restructurare a Guvernului n Parlament, coalitia detine in continuare majoritatea, fara UDMR, ”fara nicun fel de problema”. Intrebat daca presedintele Klaus Iohannis ar ptea bloca intregul proces de numire a noilor ministrii,…

- Executivul a adoptat, miercuri, o OUG pentru profesorii care s-au titularizat cu note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la sustinerea concursului, in urma excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolul 253 din Legea Educației Naționale, potrivit Mediafax.„Este…

- Guvernul Dancila se reuneste in sedinta la ora 8.00, pe ordinea de zi publicata nefiind prezent proiectul pentru modificarea OUG pe fiscalitate 114/2018. Totodata, presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca ar fi ilegitima o ordonanta pe coduri, atata timp ...

- Jurnalistul Ion Cristoiu a apreciat, miercuri seara, la Antena 3, ca spaima președintelui Klaus Iohannis este ca USR-PLUS sa depașeasca PNL la europarlamentare și sa-i amenințe prin Dacian Cioloș victoria la prezidențiale.„Cea mai semnificativa declaratie (de la dezbatere la care a participat…