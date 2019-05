Ion Cristoiu: 'Dragnea era pe cont propriu. Acum, arhitectul planului sunt serviciile'

Stiri pe aceeasi tema

- Sentința pronunțata luni in cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, este o decizie politica, rezultatul unui mare plan, revenirea pe inserat a sistemului, a afirmat luni analistul politic Ion Cristoiu la emisiunea “Marius Tuca Show”.Sentința…

- Analistul politic Ion Cristoiu spune ca, deși un eșec fața de scrutinele anterioare, scorul obținut de PSD la alegerile europarlamentare de duminica este chiar o victorie avand in vedere guvernarea dezastruoasa din ultimul timp.Ion Cristoiu spune ca PSD ar fi trebuit sa fie pe locul 5 in clasamentul…

- Potrivit lui Chirieac, totul depinde de sentinta pe care o vor da judecatorii de la Inalta Curte in cazul lui Liviu Dragnea pe 27 mai. "Sper ca statul subteran nu va transforma completul de cinci judecatori intr-un pluton de executie. Daca pe 27 mai exista nu un complet de judecatori, ci…

- Liviu Dragnea iși va lansa sigur candidatura la alegerile prezidențiale, duminica seara, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24. In acest sens, gazetarul a precizat ca anunțul liderului PSD este legat de seara alegerilor din 26 mai și de sentința de a doua zi. El a adaugat ca Liviu Dragnea spera la…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca exista un plan II daca iohannis respinge remanierea. "Daca va intra iar in jocul asta neconstitutional, ne vom intalni din nou in coalitie si vom lua o decizie", a precizat Dragnea, care a precizat ca, in ceea ce priveste solutia remanierii guvernamentale, acesta…

- Deputatul USR, Stelian Ion, l-a atacat sambata pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, catalogandul drept unul dintre „cele mai toxice personaje ale acestei guvernari”. Acesta s-a referit la afirmatiile lui Teodorovici, potrivit carora se impun masuri la nivel european pentru a stopa exodul creierelor,…

- Președintele partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa exercite dreptul de veto al Romaniei in Consiliul European din cauza faptului ca țara noastra este ținuta pe nedrept in afara spațiului Schengen.Citește și: Ion Cristoiu analizeaza strategia…

- Analistul politic Stelian Tanase face o analiza a modului in care a debutat pre-campania pentru alegerile europarlamentare. El arata ca Liviu Dragnea și Darius Valcov ”ne iau de proști” și au obrazul ”foarte gros” pentru ca vorbesc doar despre patriotism, atunci cand ei sunt suspecți in dosare in…