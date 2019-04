Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea Marius Tuca Show, analistul politic Ion Cristoiu face o analiza a ultimelor evenimente de pe scena politica, a situației presei romanești și incearca sa dezlege și enigme precum ruperea USL, retragerea lui Crin Antonescu din politica și ascensiunea fulminanta a lui K.Iohannis.Redam…

- Elena Udrea a declarat, marți seara, la Romania TV, ca nu va ataca deciziile judecatorilor și a anunțat ca are alte preocupari in Costa Rica, unde așteapta sa primeasca statutul de azilant politic definitiv. ”Nu voi folosi o alta cale de atac in Romania. Sper ca azilul definitiv va fi acordat.…

- Ies la iveala amanunte incredibile din relația pe care Brigitte Sfat a avut-o cu Corneliu Oana. Potrivit click.ro, acesta i-ar fi produs mari pagube materiale brunetei. Inainte de a intra la show-ul Ferma, de la Pro TV, și a incepe idila cu Florin Pastrama, Brigitte Sfat a avut o relație cu Corneliu…

- ”Este un semn mic. Acest om trebuia scos din magistratura instantaneu. Aduceți-va aminte cum il ținea in brațe fosta șefa a DNA. Asta este un semn mic. Și este o decizie corecta. Dar cu o floare nu se face primavara”, a declarat Liviu Dragnea in direct la Romania TV. Inalta Curte de Casatie…

- Dupa ce Victor Ciutacu i-a spus ca a ințeles ca Florian Coldea este ”sfetnicul sau de taina”, Liviu Dragnea a raspuns: ”Sfetnicul meu de taina m-a condamnat de trei ori pana acum, direct și personal, și vrea sa ma condamne și a patra oara. Florian Coldea, direct și personal. V-o spun cu nume și prenume:…

- Din nefericire, intr-o societate in care toate activitațile se desfașoara contra-cronometru, este extrem de dificil sa mai acordam atenția cuvenita copiilor noștri, insa psihologul Lenke Iuhoș afirma ca acest lucru poate fi extrem de nociv pentru sanatatea emoționala a copilului, aspect care va avea…

- Mutarea tuturor dosarelor cu magistrati la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) genereaza situatii inedite la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Avocatul procurorului Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, solicita SIIJ sa precizeze…

- Fosta șefa DIICOT Alina Bica a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca Florian Coldea i-a spus sa decline dosarul fratelui lui Kovesi de la DIICOT la DNA, potrivit Mediafax.„Am simțit o ostilitate crescanda in ceea ce o privește pe doamna Kovesi. Lucrurile acestea s-au accentuat coroborate…