Stiri pe aceeasi tema

- Esecul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila nu pare sa fi afectat moralul opozitiei. Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL, afirmca ca liberalii si-au demonstrat determinarea de a-si asuma guvernarea.CITESTE SI: Sfatul medicului: La ce temperatura ar trebui bauta apa in timpul verii"PNL…

- DC News va transmite, in cadrul acestui articol principalele declaratii ale liderilor politici de la tribuna Parlamentului, precum si rezultatul votului asupra motiunii de cenzura depusa de catre opozitie. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita saptamana trecuta in plen de deputatul liberal…

- ARAD. Deputatul Florin Tripa face un apel catre toți primarii din judetul Arad „sa se opuna moțiunii de cenzura anunțata de PNL și USR impotriva Guvernului, astfel incat sa evite blocarea sau anularea proiectelor de investiții depuse deja prin Programul Național de Dezvoltare Locala și prin Fondul de…

- Delegațiile PNL, USR, PMP și UDMR au discutat, marți, in Parlament, despre moțiunea de cenzura pe care opoziția o va depune, miercuri, spre dezbatere și vot. Dan Barna, Korodi Attila și Raluca Turcan au declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, care sunt concluziile dupa intalnire:Dan Barna,…

- Dan Barna, presedintele USR, a anuntat marti seara ca opozitia va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul USR sustine ca a discutat cu PNL, PMP, UDMR si Pro Romania.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca nu are de ce sa isi depuna demisia, precizand ca are in spate romanii care si-au pus increderea in acest Guvern. "Nu am de ce, am in spatele meu atatia romani care si-au pus increderea in acest Guvern. Categoric, au incredere in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la sediul PSD, ca nu demisioneaza, pentru ca romanii au incredere in actualul guvern si a spus ca opozitia poate depune motiune de cenzura. „Romanii au incredere in guvern. S-a votat pentru europarlamentare, nu s-a votat pentru parlamentare. Daca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri la Bacau ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului daca PSD va pierde alegerile europarlamentare si exista sanse pentrua obtine voturi din afara opozitiei.