- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL și susținuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania și ALDE. Moțiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie…

- „Moțiunea nu o sa treaca. Am eu un feeling așa. La 25 de ani de experiența in politica, știu și care e pulsul realitații. Cine a semnat... e așa... ușor evaziv. O poveste. Important e cine voteaza, nu cați au semnat", a spus Madalin Voicu, duminica seara, la Antena 3. „Eu cred ca, pana la…

- Senatorul PNL de Timis, Alina Gorghiu, a lansat, vineri, un apel la parlamentarii care au semnat motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila "sa nu cedeze presiunilor si promisiunilor PSD", specifice unui guvern care "isi traieste ultimele zile". "Fac apel la toti colegii mei parlamentari ai…

- Antena 3 a prezentat o lista cu cinci parlamentari PSD care ar fi semnat motiunea de cenzura pentru daramarea Guvernului. Catalina Porumbel a prezentat numele celor cinci membrii, in emisiunea "Editie Speciala".

- Pro Romania va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a declarat joi, la Brasov, senatorul Adrian Tutuianu, vicepresedinte al formatiunii politice."Pro Romania va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Viorica Dancila. Ne intereseaza mai putin textul ei, ci sa…

- Un scandal a avut loc in PNL, dupa ce mai multi liberali s-au opus motiunii de cenzura. Au fost doua tabere aproape egale, pro si contra moțiunii. Cei care sunt impotriva depunerii spun ca, de data aceasta, ar trebui sa aiba pe hartie 233 de semnaturi, cele necesare ca numar de voturi, astfel incat…

- Ludovic Orban a declarat ca dupa moțiunea de cenzura PNL va incerca sa provoace alegerile anticipate, indifirent daca va exista un guvern tranzitoriu sau nu, dupa caderea Cabinetului Dancila.„Am spus foarte limpede ca PNL e pregatit in orice moment sa iși asume guvernarea, Preferam ca acest…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca alegerile anticipate sunt excluse in acest an, scrie Antena 3. Acesta a mai subliniat, ca Uniunea nu are argumente pentru a sustine un Guvern minoritar PSD, dupa...