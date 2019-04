Cu Povestea povestilor a lui Ion Creanga ne aflam in fata unui caz dificil de administrat hermeneutic, cel putin pentru criticul roman, crescut intr-o cultura a pudorii; daca ar fi fost scrisa de orice alt scriitor, snoava ar fi putut fi ignorata sau tratata ca o pozna oarecare, iesita din neseriozitatea vreunui marginal. Dar ea ii apartine unui autor clasic, situat, in toate epocile, in miezul canonului, fie el estetic, fie el (mai ales) scolar. Creanga este (...)