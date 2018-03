Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor urmeaza sa iși anunțe candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinau. La ședința a fost invitat și președintele Igor Dodon. UNIMEDIA transmite ședința live.

- Partidul Democrat a inceput sa expedieze scrisori partidelor cu care iși propune sa negocieze un candidat comun pentru alegerile locale noi din municipiul Chișinau, cel puțin asta rezulta din scrisoarea adresata de democrați catre liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase.

- Partidul Miscarea Populara Antimafie a facut un apel vineri, 16 martie, catre partidele proeuropene din Republica Moldova prin care ii solicita Maiei Sandu sa nu mai stea pe ganduri, dar sa-si inainteze candidatura pentru functia de primar de Chisinau, pentru alegerile anticipate din 20 mai.

- Mișcarea Populara Antimafie ii cere liderei Partidului Acțiune și Solidaritate sa-și inainteze candidatura pentru funcția de primar al municipiului Chișinau și face apel catre partidele pro-europene sa susțina candidatura acesteia.

- Dupa cum am anuntat inca din data de 20 februarie, Aeroportul Arad a scos la concurs doua functii de conducere. Una nou-infiintata, respectiv cea de director operational, si inca una, cea mai importanta functie, cea de director general. Prima dintre ele a fost ocupata de Teodor Bondor, fost angajat…

- Se prelungeste interimatul la Aeroportul International din Iasi! Monica Nichitus va fi in continuare manager general deoarece nici nu candidat nu a luat concursul pentru acest post. O alta functie ramasa neocupata este cea de director de operatiuni aeroportuare. Monica Nichitus a promovat examenul pentru…

- Liderul Partidului Șor și actualul primar al orașului Orhei, Ilan Șor, va candida la alegerile anticipate ale Primarului general al mun. Chișinau, programate pentru data de 20 mai 2018. Informația a fost confirmata pentru TRIBUNA de surse demne de incredere.

- Fostul primar al satului Sadova Tudor Aghenie, localitatea de bastina a presedintelui Republicii Moldova, afirma ca este gata sa-l voteze pe Igor Dodon la functia de sef de stat doar in cazul in care acesta va candida pentru functia de presedinte al Romaniei Mari, in urma reintregirii tarii.

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat joi ca isi va depune candidatura pentru functia de secretar general al partidului. 'Azi am venit la sediul in care mi-am desfasurat activitatea foarte multi ani, si in organizare si in ceea ce s-au numit programele partidului si in relatia…

- Codrin Ștefanescu candideaza pentru funcția de secretar general al PSD, la Congresul Extraordinar de sambata. El a precizat ca nu știe daca va putea participa la Congres, pentru ca nu este delegat. El a menționat ca o susține pe Ecaterina Andronescu, pentru funcția de președinte executiv. ”Astazi traiesc…

- Organizația PSD București a decis sa o susțina pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv, la Congresul din 10 martie. Pentru cele doua funcții de vicepreședinți, PSD București ii va susține pe Gabriela Firea și Robert Negoița, iar pentru funcția de secretar general pe Marian Neacșu.…

- PDM pledeaza pentru un candidat unic al partidelor proeuropene la alegerile pentru functia de primar al Capitalei. Presedintele formatiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat astazi ca democratii nu vor veni cu o candidatura proprie, desi PDM are sanse destul de mari sa castige aceste

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut, desi societatea civila astepta ca formatiunea acestuia impreuna cu Partidul Actiune si…

- Codrin Ștefanescu a declarat, dupa CExN: ”Le urez succes colegilor mei care se vor inscrie in aceasta competiție. Sper sa nu se certe intre ei și sa fie o competiție colegiala. (...) Este obligatoriu pentru noi sa intram uniți in Congres și sa ieșim uniți din Congres, indiferent cine va caștiga aceasta…

- Lovitura grea pentru actualul secretar general adjunct al PSD! Codrin Ștefanescu va ramane fara functie in partid, ca urmare a deciziei ultimului CEX al PSD."Vor fi la vot in congres urmatoarele functii: presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti: 8 barbati, 8 femei pe zonele geografice",…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, este candidatul formatiunii pentru functia de primar general in alegerile anticipate din Chisinau. Anuntul a fost facut luni, 5 martie, in cadrul unei conferinte de presa.

- Consiliul Politic National al Platformei Demnitate si Adevar a decis înca de sâmbata care va fi candidatura partidului pentru primaria municipiului Chișinau, cu toate acestea numele persoanei urmeaza a fi anunțat azi, 5 martie, la ora 12.00. „Platforma DA este mai…

- Dorin Chirtoaca a demisionat din functia de Primar General al municipiului Chisinau si, conform legislatiei, ar urma sa aiba loc alegeri anticipate. In context, TRIBUNA va propune un material din care sa cunoasteti numele potentialilor candidati la Primaria capitalei, care se vehiculeaza neoficial.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe consilierul sau de rang inalt, Martin Selmayr, miercuri, in functia de secretar general al organului european executiv, inlocuindu-l pe Alexander Italianer, informeaza site-ul EUObserver.com

- Inspectorul școlar general al IȘJ Buzau, Florina Stoian a fost, din nou, revocata din funcție de catre Ministerul Educației. Aceasta reușile sa iși recaștige funcția dupa ce a mai fost revocata o data de catre fostul ministru Liviu Pop. Florina Stoian a contestat decizia, iar instanța i-a dat caștig…

- Actualul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi un potențial candidat al Partitului Democrat la eventualele alegeri locale din Chișinau, care au urma sa fie pe 20 mai 2018. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari in cadrul unei conferințe de presa.

- Silvia Radu susține ca inca nu a luat o decizie daca va candida sau nu la funcția de primar la urmatoarele alegeri locale. Mai mult decit atit, aceasta a menționat ca daca urmatorul primar ar ști cite probleme sint in primarie, atunci cu siguranța cu greu ar accepta sa vina in aceasta funcție, noteaza…

- Primarul interimar al Capitalei Silvia Radu nu a decis, deocamdata, daca va participa la alegerile locale noi, care vor fi organizate in municipiul Chișinau. Asta dupa ce vineri, Dorin Chirtoaca și-a dat demisia din funcția de primar general.

- Vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoaca, anchetat in doua dosare de corupție, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca renunța oficial la funcția de primar al municipiului Chișinau.

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Anterior, el a ocupat funcția de director al Direcției regionalizare…

- Un fost ministru intentioneaza sa candideze pentru funcția de primar al Chișinaului, noteaza Noi.md. Este vorba despre fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, potrivit 10tv.md. {{272232}}Amintim ca astazi, in cadrul unei conferinte de presa, Dorin Chirtoaca a anuntat ca demisioneaza. Acesta și-a…

- Valeriu Munteanu, ex-ministrul Mediului ar putea fi noul candidat PL la fotoliul Primariei în alegeriile municipale din primavara acestui an. Cel puțin asta suțin surse demne de încredere scrie 10tv.md. Decizia ar fi fost luata dupa ce astazi, Dorin Chirtoaca și-a anunțat demisia…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri intr o conferinta de presa ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md citate de Agerpres.ro. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat…

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este “legat de mani si de picioare de dictarura de astazi”, anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai. „Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc, Dodon, Leanca…

- Activarea vitezei de 7.5W nu va caștiga concursuri de performanța, dar va reuși sa incarce mai repede noul tau iPhone X. Pe langa eliminarea unor bug-uri care au facut valuri pe internet, Apple a activat și sistemul de plați de la un iPhone X la altul. Funcția nu este inca disponibila la…

- Refuzul liderei social-democraților botoșaneni de a ocupa funcția de secretar general al Guvernului s-a terminat cu pierderea postului de catre județul Botoșani in favoarea vecinilor de peste Siret.

- Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director general la CNCF CFR SA", au spus sursele citate de Agerpres. Cristi Ungurean a fost director general interimar la CFR SA din data…

- Potrivit unor surse citate de Agerpres, Ioan Gavrila este noul director general al CFR SA. Acesta il inlocuiește pe Cristi Ungurean. Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. ”Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director…

- Noul director general al companiei CFR SA este, incepand de miercuri, Ioan Gavrila, care il inlocuieste pe Cristi Ungurean, au declarat, pentru AGERPRES, surse din sectorul feroviar. Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Andrusca Danut, ministrul Economiei s a nascut la 19 ianuarie 1969, potrivit www.cdep.ro. Este absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi 2001 . A detinut functiile de director general al S.C. ANDORIX 1991 1994 si al S.C. ULPROD 1993 2014 , administrator…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti SA, potrivit unui comunicat al ASF. De asemenea, in sedinta de marti a mai fost avizata numirea lui Dan Viorel Paul in…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat a lui Marius Iulian Carabulea.Decizia a fost semnata de premierul interimar, Mihai Viorel Fifor. Reamintim ca, prin decizia primului ministru Mihai Tudose…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita în functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti în Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va înlocui în functie…

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Mariana Gheorghe, directorul general (CEO) al OMV Petrom, care se afla la conducerea producatorului de petrol si gaze din vara anului 2006, si-ar putea incheia mandatul anul acesta, potrivit unor surse din piata, citate de ZF.

- Petru Tarlev, fratele fostului premier al R. Moldova Vasile Tarlev, a admis un conflict de interese prin faptul ca in funcția de primar al satului Bașcalia, r. Basarabeasca nu a declarat calitatea sa de fondator al unui SRL. Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a pronunțat o incheiere irevocabila la sfarșitul…

- De la mijlocul lunii noiembrie, fostul primar PNL din Gherla, Marius Sabo, ocupa postul de director la SC Centrul Agro Transilvania SA. In 2016 funcția a fost ocupata de consilierul local și vicepreședinte PSD Gherla, Roman Mihai. In 2016, Mihai Roman, a realizat in funcția de director interimar al…