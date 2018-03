Ion Caramitru semneaza regia unei noi premiere pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Vineri, 30 martie, de la ora 19.00, scena Salii Radio va fi gazda unui concert special dedicat de Orchestra Nationala Radio apropiatelor sarbatori pascale, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeselea. In prima parte, orchestra va interpreta Simfonia nr. 4 in do minor - Tragica, de Fr. Schubert, pentru…

- Prietenii lui Cristian Catrina, baiatul de 17 ani care a fost lovit, luni, de tren, aproape de Gara de Nord din Ploiești, s-au mobilizat pentru a veni in sprijinul amicului lor, aflat in stare grava in spital.

- Vineri, 30 martie, de la ora 19.00, scena Salii Radio va fi gazda unui concert special dedicat de Orchestra Naționala Radio apropiatelor sarbatori pascale, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea. In prima parte, orchestra va interpreta Simfonia nr. 4 in do minor – Tragica, de Fr. Schubert, pentru…

- Sambata, 24 Martie 2018, ora 18:30, Teatrul ”Alexandru Davila” Pitești va invita la spectacolul Secției Drama, ”Badaranii”. Biletele se gasesc la agenția Teatrului ”Alexandru Davila” Pitești. Preț bilet 15 RON. ”Badaranii” este o comedie in trei acte de Carlo Goldoni, adaptata de catre regizorul Matei…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Vineri, 23 martie, de la ora 19.00, pianistul Horia Mihail revine pe scena Salii Radio, alaturi de Orchestra Naționala Radio, intr-un concert sub bagheta dirijorului american Philip Mann. Uvertura Carnaval, op. 92, de A. Dvorak, va deschide programul serii, urmata de Concertul nr. 2 in sol minor pentru…

- Politistul local a fost filmat in timp ce arunca tigarile langa operele lui Brancusi, de catre un tanar care primise amenda pentru acelasi gest Baiatul a sunat imediat la 112. El le-a aratat politistilor imaginile pe care le-a surprins.

- BusinessMark Event Management alaturi de Deloitte Romania anunta organizarea conferintei "Deseuri de ambalaje si echipamente electrice si electronice - 2018", eveniment ce va avea loc pe 27 martie 2018 la Hotel InterContinental, Bucuresti. Scopul conferintei este de a analiza impactul noilor…

- ANAF scoate la licitatie automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de preturile de pe piata, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?…

- Eiden McDowell are sapte ani si nu stie ce inseamna imbratisarea calda a mamei, cum miroase gerul sau cum e sa alegergi dupa ceilalti copii. Anul acesta, Eiden ar trebui sa mearga la scoala. Dar de la naster...

- De Ziua Internationala a Femeii, TAROM pune in vanzare bilete de avion la tarife cu 20% reducere pe toate rutele interne si externe. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de TAROM in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018…

- Daca Omar Khayyam credea in vinul eliberator, noi credem in cel povestit, care invita la sarbatoare, la reflectie, la festivitate si nu la festivism. Cei mai priceputi somelieri din Romania vin la Gala Premiilor Radio Romania Cultural pentru a sustine o prezentare cu degustare de vin. Radio Romania…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Competitia Romanian CSR Awards 2018 a aliniat la start 164 de proiecte de responsabilitate sociala. Acestea au fost implementate pe parcursul anului 2017, de peste 90 de companii. Evenimentul, aflat la cea de-a 6-a editie, este dedicat exclusiv companiilor si fundatiilor corporative din Romania,…

- Rezultatele privind alcoolemia victimei vor fi comunicate oficial in zilele care urmeaza, de Institutul de Medicina Legala Iasi. Cu cateva ore inainte de accident, baiatul s-a fotografiat intr-un club, petrecand alaturi de un prieten, ciocnind doua pahare. Andrei Vladut Onofrei, in varsta de 23 de ani,…

- Cursa WizzAir Bucuresti - Malmo, care ar fi trebuit sa decoleze vineri seara de pe Aeroportul Otopeni, a plecat cu o intarziere de peste 24 de ore spre aeroportul din Suedia, unde alti pasageri romanii asteptau de mai bine de o zi sa se poata intoarce in tara, scrie Ziare.com.

- Vodafone, Nokia si Audi colaboreaza cu organizatia PTScientists pentru a duce o retea 4G pe suprafata Lunii prin intermediul unei rachete Falcon9 de la SpaceX, care va fi lansata in 2019. Reteaua 4G va fi creata cu ajutorul unei tehnologii cunoscute drept Ultra Compact Network/ Retea Ultra…

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” organizeaza in cadrul Stagiunii de Concerte 2017-2018 a Corului de Camera PASTORALA un concert coral dedicat sarbatorii traditionale de Dragobete. In „Obiceiuri populare de peste an – Dictionar” (1997), se asociaza numele de Dragobete cu un personaj din mitologia…

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- Consilierii generali ai Capitalei vor supune la vot, joi, majorarea taxei municipale de apa uzata pentru 2018 la 0,09 lei pe metru cub, de la 0,05 lei pe metru cub. Desi abia joi se va supune votului acest proiect, Apa Nova taxeaza mai scump bucurestenii inca de la 1 ianuarie, situatie sesizata…

- Primarul Capitalei, Gabriel Firea, anunta ca vor incepe curand si lucrarile pentru inlocuirea conductelor vechi de termoficare, odata cu inceperea activitatii companiei nou infiintate ENRGETICA. "Asa cum veti putea observa in proiectul de buget pe anul in curs, care va fi dezbatut si votat…

- Narcisa Iorga, cu amaraciune, raspunde pe Facebook unui comentator despre gestul rusinos a celor de la ziare.com: „Da, știu, domnule Aurel Sibiceanu. Au șters, dupa ce Andrei Badin a publicat informația. De aceea am menționat ca azi-noapte, un alt utilizator Facebook a reușit sa gaseasca articolul original,…

- Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani va gazdui joi, 22 februarie, spectacolul pentru oameni mari „Micul Prinț”, sub moto-ul „Ochii sunt orbi. Limpede nu vezi decat cu inima”. Spectacolul este organizat de Red Nose Society și Rotari Entertainment Bucuresti și consta intr-o „montare minimalista,…

- Ministerul Sanatatii a pregatit un milion de doze de vaccin antigripal, insa stocuri inca exista, pentru ca romanii nu s-au vaccinat. Acum avem un numar in crestere de morti, tot mai multi bolnavi si spitale in carantina. Autoritatile au impus mai multe masuri, insa exista lucruri pe care…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.…

- Miercuri, 7 februarie, de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio va canta live in compania trompetistului jazz Sebastian Burneci, care aduce la Sala Radio proiectul Unspoken, un experiment muzical unic in Romania, prin interferența intre jazz și muzica contemporana. La pupitrul dirijoral se va afla…

- O fetița de 13 ani și un adolescent de 15 ani au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Slobozia dupa ce au consumat etnobotanice. Baiatul a fost externat dupa cateva ore de la consultul medical, in timp ce fata se afla sub supraveghere la Spitalul «Grigore Alexandrescu» din București. In acest caz a…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de lupta rus in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). SOHR a mentionat ca avionul rus, un model Suhoi 25, a cazut intr-o zona aflata intre localitatea Maarat…

- "Motanul incaltat'"de Cornel Trailescu programat duminica, 4 februarie 2018, la matineu, incepand cu ora 11:00 este primul spectacol din stagiunea Operei Nationale Bucuresti dedicat copiilor. Regia artistica poarta semnatura lui Gelu Colceag, scenografia a fost creata de catre Viaceslav Vutcariov, iar…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Galati invita galatenii, in data de 12 februarie, ora 19:00, sa vizioneze comedia „Central Park” de Woody Allen. Distributia piesei este formata din cuplul Andreea Gramosteanu si Florin Busuioc, la care se adauga Adelaida Zamfira, Bogdan Talasman si tanara Ioana Marcoiu.…

- Duminica, 28 ianuarie, ora 18:30, sunteti invitati la teatru! Secția Drama a Teatrului Davila prezinta, in Sala Mare, spectacolul “Romeo și Julieta”. Din distribuție fac parte: Sorin Dobrin, Ada Dumitru, Constantin Cotimanis, Paula Chirila, Adrian Paduraru, Dan Ivanesei, Gabriel Gheorghe, Adrian Duta,…

- Romanii care renunta la masinile vechi primesc intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si in 2018. Insa ramane de vazut cat va trebui sa asteptam pentru a putea face acest lucru, caci inca nu s-a stabilit data la care se da startul perioadei…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe. "Relatiile cu Rusia reprezinta…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- Este un spectacol despre nemurire pentru ca Madalina Manole va ramane mereu in amintirea celor care au iubit-o și carora li s-a dedicat, prin cantec. Plecand prea devreme din lumea pe care a iubit-o, ea a zdrobit multe inimi, iar pentru mulți dintre cei care au cunoscut-o și au apreciat-o, amintirea…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara. Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost…

- Teatrul National „I.L.Caragiale” din Bucuresti deschide anul 2018 cu premiera spectacolului „Orchestra Titanic”, de Hristo Boicev, in regia lui Felix Alexa. Dupa avanpremierele din 13 si 14 ianuarie, premiera oficiala se va bucura de prezenta autorului, fiind programata in serile de 16 si 17 ianuarie,…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Cei care aveau acces la Ambasada SUA cand veneau reprezentati ai Departamentului de Stat sunt cei agreati de sistem Elena Udrea lanseaza noi acuzatii la adresa ziaristilor abonati ai 'statului paralel'. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ea afirma ca PDL a platit bani grei direct catre jurnalisti…

- Mugur Ciuvica a vorbit despre informatiile-bomba aparute in Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, legate de fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL. Politicianul si apropiatii lui au chefuit la hotelul de lux Edelweiss din Poiana Brasov, detinut de milionarul Calin Mitica, anchetat…

- Moneda virtuala Bitcoin a inceput prost noul an. Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale. La New York, moneda virtuala valora…

- Nu mai putin de 80 de pasageri au ramas blocati vineri seara pe Aeroportul din Amsterdam. Pilotul cursei Tarom ii anuntase pe romani, cu putin timp inainte de decolare, ca avionul are probleme tehnice, iar plecarea se amana. Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale…

- CFR Calatori reduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, preturile biletelor pentru "Trenurile Zapezii". Este vorba despre garniturile care au ca destinatie, punct de plecare sau care doar tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit companiei,…