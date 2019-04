Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru, care este consultant financiar și consilierul președintelui USR Dan Barna, a comparat plecarea romanilor in strainatate cu Holocaustul, iar ulterior și-a cerut scuze pentru greșeala facuta. Ion Caramitru a avut prima reacție cu privire la acest lucru și a recunoscut ca și-a certat…

- Consilierul liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, revine cu precizari dupa postarea in care a folosit termenul Holocaust și catre a inflamat o parte a opiniei publice.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu, atac EXPLOZIV la adresa Laurei Codruța Kovesi: 'Aceasta individa a executat, fara cracnire,…

- Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, isi cere scuze dupa ce a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere. Caramitru spune ca, pentru el, Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala,…

- „Moartea a milioane de oameni nevinovați nu trebuie minimalizata, iar atrocitațile razboiului nu trebuie sa-și gaseasca locul în campania electorala a vreunui partid”, susține ambasadorul Israelului la București, David Saranga, ca reacție la postarea lui Andrei Caramitru în care…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, a reactionat fata de o noua postare controversata a lui Andrei Caramitru, conslieru liderului USR Dan Barna, în care a comparat actuala situatie din România cu Holocaustul.

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, reactioneaza la cele mai recente afirmatii publice facute de Andrei Caramitru (USR). Intr-o noua postare pe pagina sa de Facebook, consilierul președintelui USR a comparat Holocaustul cu situația actuala a Romaniei."Din pacate, din nou, constatam…

- Andrei Caramitru, unul dintre fiii actorului Ion Caramitru, s-a inscris in USR, unde se va ocupa de programul de guvernare al formatiunii. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a partidului condus de Dan Barna. "Bine ai venit in echipa, Andrei Caramitru! Antreprenorul și consultantul Andrei Caramitru…

- "Andrei Caramitru se va implica in elaborarea programului de guvernare al USR și va coordona o serie de policy brief-uri pe care USR le va publica lunar in perioada viitoare. Primul policy brief intitulat ”USR repara dupa PSD” a fost lansat pe 17 ianuarie și face o analiza a economiei dupa doi ani…