Ion Caramitru, invitat in spectacolul Peer Gynt si Carmina Burana de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, reprezentanti ai cotidianului ZIUA de Constanta au fost prezenti la Bucuresti, la evenimentul de lansare a lucrarii in doua volume semnate de profesorul si diplomatul Tasin Gemil, "Pe drumurile istorieildquo;. Intalnirea a avut loc la Casa Titulescu, sediul Fundatiei Europene Titulescu, gazda…

- Trei generatii, imortalizate in fata Cazinoului din Constanta. Trasatura comuna ndash; eleganta, accentuata de somptuozitatea cladirii simbol a orasului. Mai multe imagini ce infatiseaza obiective importante de pe litoral puteti descoperi accesand sectiunea Carti postale din Biblioteca digitala ZIUA…

- Faimoasa lucrare compusa de Carl Orff, „Carmina Burana” va deschide joi, de la ora 19:00, stagiunea la Filarmonica de Stat Oradea. Compusa intre 1935 si 1936, este probabil cea mai des interpretata lucrare vocal-simfonica a secolului 21. Libretul compozitiei este inspirat din texte…

- Graficiana Adriana Pop din Cluj-Napoca este marea castigatoare a Concursului National de Arta "Imaginile lui Enescu" la care au participat in total 131 artisti consacrati si 49 de artisti tineri.Lucrarea clasata pe primul loc este "Suita nr.3 pentru pian" si a intrunit cele mai multe puncte,…

- Luni, 23 septembrie, incepand cu ora 20.00, puteti vedea la Constanta spectacolul "Bani din cerldquo;, al dramaturgului englez Ray Cooney. Piesa, care a fost pusa in scena in 2001, la Teatrul de Comedie, de Horatiu Malaele, ii are ca protagonisti pe Mihai Bendeac si Mihaela Teleoaca. Controversatul…

- Echipe ale ONG Mare Nostrum din Constanta, care deruleaza doua proiecte de studiere si monitorizare a cetaceelor din Marea Neagra, au identificat cinci cazuri de delfini morti pe plajele din statiunile turistice în ultima saptamâna.

- Un dansator și-a cerut partenera in casatorie, pe faleza cazinoului din Constanța. Scena emoționanta a avut loc in timpul unui concert, iar tanara a primit inelul și a spus DA. Dansatorul in varsta de 26 de ani și-a cerut iubita de soție, și ea dansatoare, pe faleza Cazino, relateaza replicaonline.ro.…

- Simona Halep și-a prezentat trofeul de la Wimbledon la Constanța, orașul sau natal, iar pe scena a avut un invitat special, pe nepoțica sa Tania. Supa ce s-a plimbat prin oraș cu un autobuz decapotat, campioana de la Wimbledon 2019 a urcat pe scena și le-a spus cateva cuvinte celor peste 10.000 de oameni…