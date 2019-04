Stiri pe aceeasi tema

- „Andrei a exagerat mult, eu l-am certat si pentru o scapare inadmisibila pentru un om de 43 de ani cu educatia lui. In febrilitatea asta care il agita si care nu e de bun augur, dupa parerea mea, pentru ca a trebuit sa se dedubleze putin, sa se indeparteze de sine si sa aiba o deschidere mai larga,…

- Un grup de fani ai unei echipe de fotbal a trait cea mai mare neplacere. Suporterii echipei Benfica, un club de fotbal din Lisabona, Portugalia, și-au dorit neaparat sa ajunga la un meci din Europa League,...

- “The Prince of Romance” Richard Clayderman, pianist aflat in Cartea Recordurilor, revine in Romania pentru un turneu atipic. Celebrul muzician va fi acompaniat in spectacole de pantomima lui Dan Puric. Vedeta teatrului romanesc și popularul instrumentist francez iși reunesc talentele pentru “Cele 7…

- Jurnalistul Ion Cristoiu emite o teorie interesanta, potrivit careia, președintele Klaus Iohannis a facut-o, fara sa vrea, pe Lia Olguța Vasilescu cel mai bun candidat pentru prezidențiale, ridicand-o pe aceasta, prin refuzul la minister, la inalțimea de principal adversar.“Nu are nimic cu…

- Cantareata si vedeta de televiziune Mirela Vaida (36 de ani) a vorbit despre participarea la Selectia Nationala Eurovision Romania 2019, unde va evolua in finala dupa ce a cucerit voturile publicului.

- Vicepreședintele ALDE Toma Petcu a declarat, luni seara, ca președintele Klaus Iohannis continua sa ii dezbine pe romani, iar comparația cu regimul nazist este o instigare la ura. ”Prin discursul care a revoltat o țara intreaga, susținut in fața unor supraviețuitori ai Holocaustului, președintele…

- "Nu pot accepta ce se intampla cu Romania sub mafia prostiei si hotiei PSD-ALDE. M-am saturat sa stau pe margine, vreau sa ma alatur luptei din prima linie. Fara implicare directa a fiecaruia in partidele noi nu putem castiga. USR are o echipa puternica – sunt oameni curati, competenti si bine intentionati…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 16 WTA) s-au infruntat in optimile de finala de la Australian Open. Caștigatoarea va juca in turul urmator impotriva cehoaicei Karolina Pliskova (8 WTA). Faza meciului a avut loc inainte de infruntarea celor doua jucatoare, chiar in momentul…