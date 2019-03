Ion Balint, zis ''Nutu Camataru'', a fost eliberat, marti, din inchisoare, in urma unei decizii pronuntate de Judecatoria Gaesti. "Admite propunerea de liberare conditionata formulata de Comisia de liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Gaesti pentru condamnatul Ion Balint. Dispune liberarea conditionata a condamnatului Ion Balint de sub puterea mandatului 130/2018 emis de Curtea de Apel Ploiesti, in baza sentintei penale 108/2018, daca nu este retinut sau arestat in alte cauze", se arata in minuta deciziei din 6 martie a Judecatoriei Gaesti. Surse judiciare au precizat,…