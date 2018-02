Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai…

- Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai vreau." Ion Ariton a fost ministru al Economiei in Guvernul Boc si presedinte al Comisiei pentru buget din Senat intre anii 2008-2010. La nivel…

- Fostul ministru Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, pentru AGERPRES, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Așadar, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, pe 19 februarie, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Ministrul…

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, demisia din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea ...

- Beniamin Todosiu a fost ales in funcția de Președinte al Filialei USR Alba Iulia, fiind și singurul candidat inscris pentru aceasta funcție pe buletinele de vot. Membrii USR Alba Iulia au optat pentru o structura funcționala formata din 3 vicepreședinți, funcții ocupate de Gordeș Ioana, Andrei Burnete…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu…

- Serghei Cebotari, Presedintele Comitetului de Conducere al BC "Moldova Agroindbank" S.A. a fost desemnat "Omul Anului 2017", categoria "Management". Gala de decernare a premiilor, organizata anual de revista VIP Magazin, a avut loc pe 9 februarie 2018, intrunind oameni de afaceri, manageri de top, interpreti,…

- Anca Bordușanu, purtatorul de cuvant al PSD neaga faptul ca ar mai fi interesata de postul de conducere din cadrul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Gorj! Anca Boudușanu a recunoscut, in schimb ca au fost purtate la un moment dat discuții pe aceasta tema, insa a precizat ca…

- In aceasta noapte a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 134, Decizia primului ministru Vasilica Viorica Dancila numarul 65 prin care Geronimo Raducu Branescu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale sanitare Veterinare…

- Politistii hunedoreni sunt pe urmele unor indivizi care au incercat (si chiar au reusit) sa induca in eroare mai multi hunedoreni prin metoda „accidentul”, pentru a obtine de la acestia diferite sume de bani. In data de 10.02.2018, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un barbat din municipiul…

- Consiliul Judetean al Elevilor Alba, reprezentant presedinte Rasteiu Florin, impreuna cu Liga Studentilor Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, reprezentant presedinte Darmin Madalin au analizat bugetul local al municipiului Alba Iulia si au sesizat lipsa fondurilor distincte pentru activitatile de…

- Alexandru Oprea și-a anunțat, vineri seara, in ședința BPJ a PSD Dambovița, demisia de onoare din funcția de președinte al CJ Dambovița. Alexandru Oprea a dat dovada de ințelepciune și maturitate și astfel și-a anunțat demisia dupa ce BPJ a PSD Dambovița a votat propunerea de retragerea a sprijinului…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Constantin Robu era detasat de cateva luni de la Ministerul de Interne, in functia de director general…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Numit recent in funcția de președinte interimar al filialei județene PSD, Calin Dobra, care ocupa și funcția de președinte al CJ Timiș, a admis ca exista o problema in cadrul partidului. Comunicarea a lasat de dorit in ultima perioada, și din cauza instabilitații planului ierarhic. „Unul dintre punctele…

- Un șofer de 45 de ani din Gorj a fost prins la volan de polițiștii din Sibiu, deși avea permisul suspendat. In urma verificarii in baza de date, polițiștii au constatat ca gorjeanul a avut permisul suspendat de 47 de ori in ultimii...

- Aproximativ o suta de persoane au participat, joi, la cel de-al 30-lea flashmob in fata sediului PSD din Sibiu, avand steaguri tricolore si afise cu mesajul: ”Suntem aici…pentru ca putem”. Protestatarii au anuntat ca vor continua sa iasa in strada zilnic dupa ce Curtea Constitutionala a amanat…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Autor: Stelian ȚURLEA La 86 de ani (pe care ii implinește maine – la mulți ani!), maestrul Dinu Sararu continua sa fie activ, sa scrie și sa publice carți care pun pe ganduri cititorul, inspirate ca subiect, stil și scriere. Cu cateva luni in urma a lansat aceasta povestire (nuvela?) care se citește…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile care vor stabili viitorul presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, un singur pretendent si-a depus dosarul. Danut Lata, cel care conduce destinele fotbalului timisean de mai bine de 25 de ani, nu va mai candida.

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind numirea lui Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Decizia vine la cateva luni dupa ce fostul premier Mihai Tudose l a demis din functia in care tot el il numise cu doar…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat.Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o…

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. …

- Ieseanul Dan Lungu si-a depus candidatura la presedintia Uniunii Scriitorilor din Romania. Ce intentioneaza sa faca, aflati din programul sau prezentat integral pe Facebook. "Sunt convins ca toata experienta manageriala si capitalul social acumulate pana acum - ca initiator al Club-ului 8, co-fondator…

- La data de 10 ianuarie 2018, in jurul orei 15.45, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din Apoldu de Sus, in timp conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Protestatarii care vin zilnic in fața sediului PSD Sibiu i-au cerut, duminica, printr-o scrisoare publica, președintelui Klaus Iohannis, sa intervina ferm, prin toate mijloacele pe care le are constituțional, pentru legile justiției și chiar sa solicite punct de vedere de la Comisia de la Veneția. Comunitatea…

- Noul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este, incepand de vineri, judecatoarea Simona Camelia Marcu. Functia de vicepresedinte al CSM va fi ocupata de procurorul Codrut Olaru. 0 0 0 0 0 0

- DGASPC Constanta anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef al Biroului Juridic Contencios. Proba scrisa va avea loc pe data de 6 februarie, ora 10.00, iar interviul candidatilor admisi pe data de 9 februarie, ora 10.00. Candidatii trebuie sa aba studii…

- Șeful statului a numit-o astazi in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Integritate (ANI) pe Rodica Antoci, ciștigatoarea concursului organizat de autoritați, informeaza NOI.md. Igor Dodon a remarcat ca propunerea de numire in funcție a fost susținuta de reprezentanții societații civile,…

- Marca si palmaresul FC Farul Constanta au fost castigate la licitatie de Eugen Palcu, cel care trebuie sa achite in termen de o luna suma de 904.450 de lei plus TVA. Semnele identitare au fost vandute la licitatie publica cu strigare de Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanta in faliment, prin lichidator…

- Un barbat de 37 de ani din Moldova Noua este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis dupa ce a pierdut controlul volanului si a ramas suspendat pe o strada din oras. Soferul care a ajuns in aceasta situatie a atras atentia trecatorilor, care au sunat la 112,…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi.

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis, joi, revocarea din functia de director general a lui Virgil Metea, din cauza unor deficiente in actul de management. In functia de director general a fost numit, provizoriu, pentru patru luni, Corin Cindrea, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.…

- Marius Nicoara, suspendat din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj Senatorul de Cluj Marius Nicoara si-a depus cererea de suspendare din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj dupa condamnarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Statutul PNL prevede ca cei cu functii de conducere la nivelul…

- Ultimul sondaj de opinie realizat de cei de la CURS a scos in evidenta cateva lucruri extrem de interesante. Astfel, daca duminica ar avea loc alegeri pentru functia de presedinte Klaus Iohannis ar strange 37% din voturi. Interesant este faptul ca el s-ar afla la megalitate cu un candidat surpriza…

- La data de 7 decembrie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza comunei Sancel, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Ungheni, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Omul de afaceri Virgil Dumitru a ales saptamana trecuta sa renunțe la aceasta funcție de conducere. Decizia neașteptata a managerului de la Comesad a starnit nu numai uimire, ci și reacții mai radicale,mai mulți membri marcanți ai structurii anunțand ca vor parasi organizația.Foarte ferm…

- Incepand cu data de 28.11.2017, prin ordin al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, in functia de Inspector General al Inspectoratului General de Aviatie a fost imputernicit comandorul Carstoiu Traian, din cadrul aceleiasi institutii.Incepand cu anul 1999 ofiterul comandor si a desfasurat activitatea…

- Social-democratii din orasul Gura Humorului si-au ales, sambata, noua conducere a organizatiei locale. Pentru functia de presedinte au fost doi candidati, Stelian Simeria si Ioan Balbae. In urma votului exprimat, cu majoritate de voturi, functia de presedinte al Organizatiei PSD Gura Humorului a ...

- Dan-Octavian Alexandrescu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii (MS), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.Pana in prezent, Dan-Octavian Alexandrescu a fost subsecretar de stat la MS. Citește și: Prețul pentru EXIL? Cați bani ar fi primit nepotul…

- Laurentiu-Teodor Mihai a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose.Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.…