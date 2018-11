Iohannis despre o eventuala OUG pe gratiere si amnistie: ar fi o catastrofa pentru Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca o ordonanta privind amnistia si gratierea ar fi ‘o catastrofa pentru Romania’ si ar declansa o criza politica fara precedent. ‘O astfel de ordonanta, care priveste amnistia si gratierea unor politicieni pana la urma, ar fi o catastrofa pentru Romania. (…)…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca adoptarea unei ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea ar fi o catastrofa pentru Romania. Acesta face apel la politicienii din PSD "care sunt lucizi" sa blocheze un asemenea demers."Gratierea si amnistia au fost deja tema unei OUG, daca va amintiti,…

- Un eveniment fara precedent, joi dupa-amiaza, la Cotroceni. A fost vorba despre o ceremonie publica de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi – Targu Mures – “Autostrada Unirii”. Documentul a fost semnat de presedinte in ajunul Centenarului Marii Uniri, in Sala…

- Premiera in Romania: Klaus Iohannis organizeaza o ceremonie publica pentru a promulga o lege , scrie Antena 3.ro. Mai exact, este vorba despre legea initiata in Parlament si care obliga Guvernul sa faca Autostrada Unirii, Iasi Targu Mures. Legea privind realizarea Autostrazii Iasi Targu Mures va fi…

- Referindu-se deopotriva la rezolutia votata in Parlamentul European si la prezentarea raportului MCV pentru Romania, Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul “Dragnea-Dancila”, numindu-l, o data in plus, un “accident al democratiei”. “Aceste doua chestiuni reprezinta, intr-adevar, doua note foarte,…

- Cozmin Gușa a declarat ca este de acord cu amnistia și grațierea doar cu anumite condiții. Jurnalistul susține ca pușcaria nu este o soluție, ci mai degraba obligația de a plati sume mari statului. "Eu sunt de acord cu amnistia și grațierea cu doua condiții: cu recuperarea integrala a prejudiciului…

- Intre Guvern și Klaus Iohannis relațiile politice sunt glaciale, dar, mai nou, se pare ca nu se comunica nici la nivel oficial, pe teme de interes național. In timp ce Guvernul arata ca Romania va fi pregatita sa treaca la moneda euro la finalul acestui ciclu de guvernare, președintele Klaus Iohannis…

- ”In proporție de peste 70% din electoratul care voteaza PSD-ul, probabil ca acum mai sunt undeva la doua milioane și ceva de oameni din trei milioane doua sute, declara ca sunt de acord cu amnistia și grațierea. Sigur ca din totalul populației cu drept de vot, din cei 18.800.000, este o cifra semnificativ…