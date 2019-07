Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Imnului National al Romaniei, in care afirma ca acesta este momentul in care "privim cu incredere si optimism catre viitorul natiunii noastre".



"Pe 29 iulie, sarbatorim, ca in fiecare an, 'Ziua Imnului National', unul dintre simbolurile nationale care ne insufla sentimentul solidaritatii si mandria de a fi romani. 'Desteapta-te romane' ne reflecta istoria, luptele si traditiile, servind, in acelasi timp, ca expresie a identitatii nationale. (...) 'Ziua Imnului National' este, in acelasi timp,…