Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, legat de cazul din Caracal, ca Executivul trebuie sa se gandeasca daca nu este vinovatul moral, sustinand ca toti cei care au gresit trebuie sa fie sanctionati, indiferent daca sunt de la Interne, STS sau alte institutii. Președintele a adaugat ca, in ședința CSAT de luni, ii va cere The post Iohannis: Voi cere ministrului justiției sa analizeze in ce masura se impune modificarea legislației penale și a competențelor DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .