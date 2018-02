Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca "niste penali" fac o incercare "disperata" si "jalnica" sa discrediteze DNA. "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea sa. (...) Aceasta incercare e una jalnica si neconvingatoare", a spus Iohannis,…

- Pieleanu spune ca ministrul Justiției are o atitudine didactica, iar daca s-ar fi grabit sa ia vreo decizie, ar fi provocat un val de nemulțumire care ar fi putut sa scoata 100 000 de oameni in strada. "Mie mi se pare ca aceasta graba inceata, ca sa zic așa, a ministrului Justiției este una…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie”, a precizat premierul, miercuri seara. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern. „In functie de cele discutate, va dati seama ca nu pot sa ma antepronunt.…

- Premierul Viorica Dancila va avea o discutie, înaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, caruia i s-a cerut "o declaratie în ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie,

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului, ea evitand sa se pronunte daca va exista o decizie privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnul ministru Toader maine va fi…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta, joi, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia din DNA, precizand ca ii va solicita acestuia sa aiba o declaratie in privinta deciziei pe care a luat-o fata de scandalul din DNA. Intrebata daca a discutat cu Toader despre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”.

- In contextul acuzațiilor formulate la adresa DNA și a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, de ex-deputatul PSD Vlad Cosma și procurorul Mihaiela Iorga, premierul Viorica Dancila a anunțat ca ii va cere lui Tudorel Toader, aflat in vizita in Japonia, sa se intoarca urgent in țara.

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute in spatiul public legate de DNA. "Trebuie facut tot ce este posibil ca sa lamurim informatiile care au aparut",…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian Ghita

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a decis joi ca DNA are termen pâna la 1 mai sa finalizeze ancheta în dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, în care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savârsirea infractiunii de ucidere…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului, l Palatul Cotroceni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Asteptarea se mai prelungeste, in conditiile in care ministrul Justitiei a semnat ordinul de inlocuire pentru zilele…

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca 'incercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema.Miercuri seara, la Antena 3, Tudorel Toader l-a ironizat pe președinte. ”A spus ca…

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, cinci mesaje-cheie lansate de președintele Klaus Iohannis. 1. Klaus Iohannis considera ca 'încercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia,…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ideea unui referendum privind schimbarea regimului in monarhie este o "fumigena". Seful statului a precizat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca un referendum pe aceasta tema nu este posibil din punct de vedere constitutional.…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declarațiile ministrului Justitiei despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmațiile acestuia au afectat independența sistemului judiciar, spun surse oficiale pentru Libertatea.ro…

- Bucuresti, 19 dec /Agerpres/ - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta…

- Recepție de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Peste 600 de invitați au participat, vineri, la tradiționala recepție oficiala oferita de șeful statului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Traian Basescu și Emil Constantinescu, foștii președinți ai Romaniei, s-au aflat printre invitați, iar liderii Puterii…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, astazi, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Biroul executiv al Blocului Național Sindical a hotarat organizarea unei acțiuni de protest in București in data de 12 decembrie, a declarat marți, Dumitru Costin, liderul BNS. De asemenea, Costin a anunțat, la Digi 24, ca BNS a decis sa se alature manifestațiilor organizate…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- 1334 de deținuți au fost eliberati in ultima luna, de la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care il contrazic pe ministrul Justitiei.Cifre exacte: 674 liberati la termen si 660 (de…