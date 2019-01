Stiri pe aceeasi tema

- „Anumite lucruri pe care le-a facut președintele nu sunt bune pentru Romania. Voi da un exemplu care ține de Guvern. Faptul ca de atata timp nu am avut doi miniștri pe doua domenii foarte imporntate, a fost o tergiverare știind ca trebuie sa preluam presedinția UE. Nu a fost bine pentru romani...…

- "Este un demers politicianist care din capul locului este sortit esecului", a spus Klaus Iohannis despre plangerea pe care reprezentantii PSD au anuntat ca vor sa o depuna pe numele sau, pentru inalta tradare. "Nu poate nimeni sa faca o plangere penala impotriva presedintelui, pentru inalta…

- Intrebat de ce PSD nu-l suspenda din functie pe presedinte țarii, Catalin Radulescu a raspuns: „Nu vrem sa-i dam posibilitatea sa ajunga la un procent, cand este in cadere maxima, il lasam sa cada pana la sfarsit. Noi vrem sa facem aceasta plangere penala". Potrivit acestuia, si „minciuna este socotita…

- Liviu Dragnea le-a cerut lui Florin Iordache, Tudorel Toader si Mircea Draghici sa depuna plangere penala impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Dragnea considera ca Iohannis a comis inalta tradare pentru ca a declarat ca Romania nu e pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. ”In ultima perioada,…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache, caruia Liviu Dragnea i-a cerut sa depuna plangere penala pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Iohannis, a declarat, dupa Consiliul Național al PSD, ca motivele pentru care il acuza pe șeful statului de inalta tradare vor fi cuprinse in plangere.…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca presa va fi anuntata in momentul in care sesizarea la Parchet impotriva sefului statului, ceruta in CN al PSD de Liviu Dragnea, „va fi gata...

- Liviu Dragnea a vorbit, duminica, in sedinta Consiliului National al PSD, despre afirmatiile presedintelui Klsus Iohanis referitoare la faptul ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului European. Dragnea a afirmat ca este un act de tradare. El le-a cerut deputatior Mircea Draghici…

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…