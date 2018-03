Iohannis va fi premiat in Germania pentru consolidarea democratiei si lupta impotriva coruptiei

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis va fi premiat in Germania. Președintele Romaniei va primi premiul „Franz Josef Strauss” din partea Fundației „Hanns Seidel” din Germania pentru lupta impotriva corupției, consolidarea democrației și a statului de drept, potrivit site-ului agenției DPA , citat de Mediafax.ro . Fundatia…

- Gorghiu a postat, luni, pe Facebook, un text prin care atrage atenția ca PSD are din nou ca prioritate modificarea legilor justiției. „Peste 100 de ani PSD va sarbatori Centenarul legilor justiției, caci al Unirii nu e o prioritate azi! Orice dezbatere, orice discuție in aceasta țara…

- Președintele Klaus Iohannis va fi recompensat, pentru activitatea sa, cu un nou premiu de renume! Pe langa premiu, el va primi și o suma de bani, deloc mica: 10.000 de euro. Iohannis va primi, in vara acestui an, premiul Franz Josef Strauss din partea Fundației Hanns Seidel, afiliata partidului Uniunea…

- Noul ministru de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a declarat vineri, in Bundestag, ca isi propune sa ''combata polarizarea societatii'', prin masuri de securitate si o politica mai stricta in materie de migratie, transmite dpa. Seehofer a anuntat ca va introduce in…

- Legile justiției, introduse pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, deși comisia Iordache nu a finalizat rapoartele. Opoziția, prin vocea deputatului PNL Raluca Turcan, a acuzat Puterea ca ”pentru a mutila legile justiției sunt in stare sa se trezeasca cu noaptea-n cap și sa stea la Parlament…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un dialog purtat sambata pe platoul unei televizini de știri, Calin Popescu Tariceanu a scapat cateva infomații care dau de gandit. Ce se intampla daca președintele Klaus Iohannis refuza sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi? Daca se intampla asta, a spus al doilea om…

- Ministrul de interne german, conservatorul Horst Seehofer, afirma ca "islamul nu apartine Germaniei", relansand dezbaterea privind locul islamului in societatea germana, intr-un interviu aparut vineri, citat de AFP. "Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…

- Conservatoarea Angela Merkel a fost aleasa, miercuri, pentru a patra oara in functia de cancelar al Germaniei, obtinand 364 de voturi din partea deputatilor din Bundestag, camera inferioara a Parlamentului german, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- In cadrul campaniei de prevenire a bullying-ului, initiata in 2017 de Asociatia Parintilor Isteti si Itsy Bitsy FM, a avut loc la Parlament o noua dezbatere la care au participat peste 40 de reprezentanti ai Guvernului, Parlamentului, ONG-urilor, psihologi si experti in gestionarea fenomenului de bullying.…

- Crearea unui minister german al Patriei (Heimat), care sa reflecte "stabilitatea culturala" si "radacinile crestine" ale familiei, creeaza neliniste si controversa la Berlin, amintind de rolul important jucat de termenul "Heimat" in doctrina nazista rasiala privind cultul radacinilor, pamantului si…

- Viitorul ministru de interne german, Horst Seehofer, are un "master plan pentru urgentarea procedurilor de solutionare a cererilor de azil si a deportarilor", odata ce noul guvern de coalitie isi va incepe mandatul, informeaza duminica dpa. "Numarul deportarilor trebuie sa creasca semnificativ", a declarat…

- PNL cere din nou conducerii Parlamentului sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, in contextul in care legile justitiei se reintorc in Parlament, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte". El a precizat ca nu a discutat…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi, in vizita in Romania, unde are programate intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului, cu premierul, cu ministrul Justiției și cu șefa Direcției Anticorupție, potrivit Agerpres. ”Ma voi intalni cu ...

- Cristian Pirvulescu a constatat interes din partea vecinilor europeni pe marginea subiectului, iar imaginea pe care o transmit aceste tensiuni interne, e aceea „de limitare a independenței justiției". „Am fost mirat inca de la sfarșitul saptamanii trecute sa constat ca oamenii pe care nu-i…

- CSM delibereaza cererea de revocare a procurorului sef al DNA, C. Kovesi Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, la Consiliul Superior al Magistraturii. Foto: Diana Surdu. Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza solicitarea ministrului…

- „Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-șef Laura Codruța Kovesi - n.r.) și cu ministrul justiției și le voi asculta argumentele. Dar știți poziția Comisiei. Trebuie sa lasam independența judiciara sa iși faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre”, a…

- Cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, OMV Petrom, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra. Printre variantele luate in calcul se numara inclusiv exportul. Mariana Gheorghe, directorul general al grupului, a declarat miercuri…

- Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader. Reamintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- VEZI AICI DECLARAȚIILE COMPLETE ”Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare și primit garanții de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua ca ministrul al Justiției, ceea ce s-a…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Pe pagina de Facebook a ambasadei Japoniei, ultima postare este un video in care ambasadorul nipon vorbește in limba romana, dupa doar doua luni de studiu. Imediat sub ea, curg mesajele romanilor rușinați de pațania premierului Shinzo Abe, venit pentru o intalnire cu premierul Romanei si transformat…

- ♦ Actionarii inregistrati in Cipru au adus in 2017 peste 800 mil. euro la capitalul firmelor locale, jumatate din totalul capitalului injectat de investitorii straini. Sase dintre cele mai mari zece infuzii de capital realizate de investitori straini in companiile din Romania au…

- Membrii comunitatii Declic au dus luni, in Senat, petitia „Toti pentru justitie” semnata de peste 142.000 de oameni, prin care au cerut sefilor celor doua Camere ale Parlamentului sa nu modifice legile justitiei. Ei au asezat simbolic un covor de hartie in fata plenului Senatului, de peste 14- de metri,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Parlamentarii au fost convocati, ieri, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 429 de parlamentari, iar pentru validarea noului Guvern era nevoie de un numar de 233 de parlamentari. Guvernul Dancila a…

- PSD și-a instalat al treilea Guvern intr-un singur an. Executivul Vioricai Dancila a trecut fara probleme de votul Parlamentului, iar Liviu Dragnea a oferit primele reacții. Acesta a lansat o serie de ironii la adresa Comisiei Europene care și-a manifestat ingrijorarea fața de modificarile aduse…

- Noul Executiv va guverna "cu mandrie si respect" pentru romani, a afirmat premierul desemnat Viorica Dancila, luni, in plenul Parlamentului. "Reprezint alaturi de colegii mei propusi (...) vointa politica a coalitiei majoritare (...) Astazi veti vota nu persoane, ci dorinta cetatenilor Romaniei…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Interne, Carmen Dan, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea) Citeste si:…

- In Romania recidiva a scazut, iar penitenciarele reprezinta o problema veche, de sistem, a declarat, duminica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "In Romania recidiva a scazut. De la 46%, acum, am coborat sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- Leon Goretzka, mijlocasul central al celor de la Schalke 04, in varsta de 22 de ani, a semnat un contract pe 4 sezoane cu Bayern Munchen, fotbalistul urmand sa se alature campioanei Germaniei in vara, la inceputul stagiunii urmatoare. Internationalul german, al carui contract cu Schalke expira la sfarsitul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Bavaria intentioneaza sa stabileasca o alianta cu tarile din Europa Centrala, a declarat seful executivului landului situat in sud-estul Germaniei, Horst Seehofer - care este si liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU) -, dupa convorbirile avute vineri, in localitatea bavareza Seeon, cu premierul ungar…

- Președintele s-a referit, in discursul sau, și la partidele politice și la Parlament. Judecatoarea Gabriela Baltag i-a atras atenția pentru ca Iohannis a introdus elementul politic in declarațiile sale. "Am nostalgia discursului susținut de dumneavostra la ședina CSM din 2015. Am sperat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat multumit, vineri, de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Șeful statului s-a lansat, insa, in atacuri dure la adresa PSD și a Parlamentului pentru modul in care au fost adoptate Legile…

- "Cand am devenit presedinte, am promis ca voi incerca sa introduc alt fel de a face politica, cu mai putine artificii, mai putin scandal si cu mai multe rezultate. Mi-am imaginat ca dupa un timp rezonabil de scurt anumite lucruri sunt evidente si nu mai trebuie spuse in fiecare an. (...) Imi face recunosc…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. "In Romania, Justitia este independenta, trebuie sa ramana asa. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice…

- Unii ambasadori ai statelor europene acreditați la București, daca nu sunt rau intenționați atunci ei sufera de orbul gainii. Este o expresie romaneasca, pe care danșii au cum sa o ințeleaga intrucat, dupa cum au declarat, dispun de traducatori. Intamplator sau nu, ambasadorii la care ma refer, care…

- Wolfgang Schaeuble (CDU), fostul ministru de Finante al Angelei Merkel, le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere. Un acord intre Uniunea Crestin-Democrata…