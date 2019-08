Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra cota de 2% din PIB, unul dintre subiectele favorite ale lui Donald Trump. Presedintele a spus ca in Statele Unite exista inrgijorari privind cresterea dependentei Europei de gazele rusesti. In acest context, spune Iohannis, Romania isi doreste ca Exxon sa ramana in proiectul de explorare si exploatare…